Ugreen, una de las marcas líderes mundiales en la fabricación de accesorios, ha presentado un cargador especial para los fans del popular juego Honkai: Star Rail. Esta novedad llama la atención no solo por sus capacidades técnicas, sino también por su diseño único orientado al público gamer. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Según informa ixbt.com, el nuevo dispositivo tiene una potencia de 45 W, lo que permite la carga rápida de smartphones modernos, tablets e incluso portátiles compactos. La principal característica del dispositivo es su carcasa azul diseñada al estilo del universo de Honkai: Star Rail, con adornos del símbolo del juego. Además, el kit incluye una correa brandeada especial para el smartphone.

Diseño compacto y comodidad para viajar

Los ingenieros de Ugreen han prestado especial atención a la ergonomía del dispositivo. El enchufe del cargador es plegable, lo que permite ahorrar espacio y evitar rayar otros objetos al llevarlo en un bolso. Las dimensiones del dispositivo son 100 x 100 x 36,5 mm y su peso es de solo 49,5 gramos.

Técnicamente, el dispositivo está equipado con un puerto USB-C. La tecnología de transferencia de potencia de 45 W es hoy en día un estándar para la mayoría de los smartphones insignia y gadgets de gama media. Esta potencia es suficiente no solo para teléfonos móviles, sino también para consolas de juegos portátiles (como la Nintendo Switch).

Precio y asequibilidad

Actualmente, este producto ha salido a la venta en el mercado chino a un precio de 119 yuanes (aproximadamente 17 dólares estadounidenses). Esta estrategia de precio asequible ayuda a la marca Ugreen a fortalecer su posición entre los jóvenes y los entusiastas de los juegos. Dado que los productos Ugreen son muy populares en el mercado de Uzbekistán, es posible que pronto veamos este modelo en las tiendas en línea locales.

Cabe destacar que la colaboración entre marcas tecnológicas y videojuegos populares se ha convertido en tendencia en los últimos años. Estas colaboraciones transforman un equipo técnico simple en un accesorio de colección. Se espera que la colaboración con un juego como Honkai: Star Rail, que tiene millones de fans a nivel mundial, sea un movimiento de marketing exitoso para Ugreen.