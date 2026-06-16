Descubierto mercado ilegal de baterías de coches eléctricos inservibles en China

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Descubierto mercado ilegal de baterías de coches eléctricos inservibles en China

Se ha desmantelado en China una gran red relacionada con la circulación ilegal de baterías de coches eléctricos que han llegado al final de su vida útil. Según una investigación del canal CCTV, baterías peligrosas que deberían haber sido recicladas están siendo reacondicionadas e instaladas masivamente en bicicletas eléctricas. Esta situación no solo infringe las normas de seguridad técnica, sino que también provoca un aumento de los incendios en las calles. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos oficiales, los bloques de potencia inservibles deben ser reciclados por empresas certificadas. Sin embargo, en la práctica, estas baterías acaban en talleres clandestinos. Allí, los técnicos modifican el cableado de fábrica, desactivan los sistemas de protección y ensamblan módulos de alta tensión de 60 o 72 V. No obstante, el límite normativo para vehículos ligeros destinados al consumidor es de 48 V.

Talleres clandestinos y modificaciones peligrosas

En los centros de distribución ilegal, estas modificaciones peligrosas se cobran por solo 20 yuanes (aproximadamente 3 USD). Lo más lamentable es que se ha descubierto que algunas empresas oficiales del sector energético también están implicadas en esta cadena. Fábricas certificadas que deberían destruir las baterías según los documentos, en realidad se dedican a revenderlas a través de canales ilegales.

Esta situación se considera extremadamente peligrosa desde el punto de vista de la seguridad técnica. Los expertos señalan que en los talleres clandestinos se cortan deliberadamente los circuitos de protección contra cortocircuitos y sobrecargas. Esto aumenta drásticamente el riesgo de explosión o incendio en cualquier momento.

Estadísticas y consecuencias

Las cifras citadas en los informes de los servicios de seguridad muestran la gravedad de la situación:

  • casi el 33 % de todos los incendios de bicicletas eléctricas están relacionados con la modificación ilegal de los circuitos;
  • el 80 % de estos incendios ocurren precisamente debido a baterías caducadas extraídas de coches eléctricos.
Teniendo en cuenta que las bicicletas y scooters eléctricos se han vuelto populares en el mercado de Uzbekistán en los últimos años, este problema también es de gran relevancia para nuestra región. Los dispositivos de carga sospechosos a bajo precio a menudo pueden estar fabricados mediante estos mismos métodos ilegales.

Actualmente, el gobierno chino está tomando medidas para acabar con este mercado clandestino y controlar estrictamente el proceso de reciclaje. Los expertos recomiendan a los usuarios acudir únicamente a centros de servicio oficiales y no realizar modificaciones arbitrarias en sus equipos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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