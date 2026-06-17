La compañía SpaceX, dirigida por Elon Musk, está registrando resultados inesperados tras su salida al mercado bursátil. Durante las operaciones del martes, el precio de las acciones de la empresa subió bruscamente, superando brevemente al gigante Amazon en valor de mercado. Este indicador posicionó a SpaceX entre las cinco empresas más caras del mundo. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según datos de la bolsa Nasdaq, la capitalización de SpaceX alcanzó los 2,9 billones de dólares en el punto más alto de las operaciones. Aunque el precio de las acciones bajó ligeramente al cierre de la jornada, la empresa demostró que puede competir seriamente con gigantes tecnológicos como Microsoft. Cabe destacar que este crecimiento ocurre mientras la compañía reestructura su división de AI e informa sobre pérdidas financieras.

Inteligencia artificial y nuevas adquisiciones

Varios factores contribuyeron a este rápido crecimiento del valor de SpaceX. En primer lugar, la empresa anunció la adquisición de Cursor, una startup de codificación basada en AI. Este acuerdo incluye un paquete de acciones de 60.000 millones de dólares. Asimismo, los acuerdos alcanzados con Anthropic y Google para el alquiler de potencia de cómputo despertaron un gran interés entre los inversores.

Elon Musk había integrado previamente el proyecto xAI en la estructura de SpaceX. Aunque admitió que la división de inteligencia artificial fue inicialmente mal planteada, ahora destaca que todos los procesos se están reconstruyendo desde cero sobre una base sólida. Los inversores confían en que SpaceX se convierta no solo en una empresa de vuelos espaciales, sino en un negocio de AI de billones de dólares.

Indicadores financieros y volatilidad del mercado

Lo curioso es que, aunque SpaceX obtuvo ingresos de 18.700 millones de dólares el año pasado, informó una pérdida final de 4.900 millones de dólares. Para comparar, Amazon obtuvo un beneficio neto de 78.000 millones de dólares sobre un volumen de ventas de 717.000 millones el año pasado. A pesar de ello, los participantes del mercado valoran el potencial futuro de la empresa de Musk por encima de su situación financiera actual.

Según los expertos, la altísima volatilidad de las acciones de SpaceX se debe a que solo el 4% de las acciones están disponibles para el comercio. La escasez de acciones provoca que cualquier compra o venta importante afecte drásticamente el precio. En un solo día, los inversores intercambiaron más de 300 millones de acciones, lo que representa más de la mitad de las acciones en circulación gratuita.

Actualmente, SpaceX ha captado cerca de 86.000 millones de dólares en nuevo capital a través de operaciones abiertas. Se espera que estos fondos se destinen a los ambiciosos planes de la empresa para los vuelos a Marte y el campo de la AI. Para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán, estos cambios también son interesantes, ya que SpaceX y su proyecto Starlink podrían tener una importancia crucial en la expansión de la cobertura de internet en la región.