El conflicto entre Anthropic y la administración Trump impulsa los ingresos de la empresa

Anthropic, uno de los laboratorios líderes en el campo de la AI, continúa fortaleciendo su posición en el mercado empresarial a pesar de las tensiones políticas con el gobierno de EE. UU. Según datos de la plataforma analítica Ramp, la empresa logró por primera vez, a finales de mayo, superar a su principal competidor, OpenAI, en términos de gasto de clientes corporativos. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Actualmente, Anthropic ha atraído 65 mil millones de dólares en inversiones, elevando su valor de mercado a 965 mil millones de dólares. En medio de este éxito financiero, la empresa ha presentado documentos confidenciales para una IPO. Lo interesante es que los indicadores de crecimiento de la compañía coinciden con un periodo de intensas presiones por parte de la administración de Donald Trump.

Medidas de seguridad y prohibiciones gubernamentales

Recientemente, el gobierno de EE. UU. exigió a Anthropic que prohibiera el acceso a sus modelos más avanzados — Mythos 5 y su versión pública Fable 5 — a extranjeros, incluidos los empleados extranjeros de la empresa. La Casa Blanca tomó esta decisión basándose en una directiva de control de exportaciones poco utilizada. Como resultado, Anthropic se vio obligada a retirar completamente sus modelos más potentes del mercado.

Según TechCrunch, esta tensión se debe a la capacidad extremadamente alta del modelo Mythos para encontrar vulnerabilidades en códigos de software. La dirección de Anthropic había calificado previamente este modelo como "peligroso" y había limitado su uso público. Asimismo, la negativa de la empresa a permitir el uso de sus tecnologías para la vigilancia masiva y la creación de armas autónomas ha provocado el enfriamiento de las relaciones con el gobierno.

El éxito tras las prohibiciones

Ara Kharazian, economista jefe de Ramp, señala que las prohibiciones impuestas por el gobierno y que los productos de Anthropic fueran declarados como "amenaza para la seguridad nacional" están, por el contrario, aumentando el prestigio de la marca. "El mes más exitoso para la empresa coincidió precisamente con el periodo en que el Departamento de Defensa la declaró como un riesgo para la cadena de suministro. El hecho de que el modelo sea llamado 'demasiado peligroso para su uso' sirve como una publicidad peculiar de lo potente que es", afirma el experto.

Los datos de más de 70,000 entidades comerciales que utilizan la plataforma Ramp muestran lo siguiente:

la cuota de mercado de Anthropic en las suscripciones de AI alcanzó el 41% en mayo;

la cuota de OpenAI fue del 39.5%, deteniendo su crecimiento;

los clientes utilizan activamente los modelos Opus de Anthropic.

Aunque OpenAI sigue siendo el líder claro en el mercado de usuarios finales (consumidores), Anthropic está obteniendo una ventaja seria en el sector corporativo. Las disputas continuas con el gobierno y la retirada de modelos del mercado podrían afectar los ingresos a corto plazo, pero la confianza en su potencial tecnológico sigue siendo alta entre inversores y representantes de grandes empresas.