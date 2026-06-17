Amazfit Cheetah 2 Ultra: reloj inteligente para terrenos montañosos y ultramaratones

La marca Amazfit, consolidada en el mercado de dispositivos inteligentes, ha presentado su nuevo buque insignia: el modelo Cheetah 2 Ultra. Este gadget no es solo un accesorio cotidiano, sino una herramienta especializada diseñada para atletas profesionales que practican carrera en terrenos montañosos complejos y ultramaratones extremos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, el nuevo modelo debutó en el mercado global en mayo y ahora está llegando a los mercados de la región de la CEI. La característica principal del dispositivo es que ha sido creado para resistir los cambios de presión en altitudes elevadas, las condiciones climáticas imprevistas y la actividad física prolongada.

Cuerpo robusto y pantalla avanzada

El cuerpo del Amazfit Cheetah 2 Ultra está fabricado en titanio de grado 5, lo que garantiza tanto ligereza (pesa solo 52 gramos) como una resistencia extraordinaria. La pantalla del dispositivo está protegida por cristal de zafiro resistente a los arañazos. La pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas cuenta con un brillo récord de hasta 3000 nits, lo que permite leer los datos sin problemas incluso bajo la luz solar directa.

Técnicamente, el reloj está equipado con una batería de 780 mAh. Según el fabricante, el dispositivo puede durar hasta 30 días en modo de uso normal y hasta 60 horas con el sistema GPS activado permanentemente. Este indicador es fundamental para los participantes en maratones que duran varios días.

Amplias posibilidades para deportistas

El software del reloj incluye más de 180 modos deportivos. El modo de carrera por senderos (trail running) es especialmente destacable: el sistema calcula la carga real sobre el organismo considerando no solo la distancia, sino también la inclinación y el nivel de resistencia del camino.

GPS preciso compatible con seis sistemas satelitales;

Sensores de frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre y temperatura corporal;

64 GB de memoria interna (para música y mapas);

Cuerpo totalmente protegido contra agua y polvo.

Este gadget también puede ser interesante para los entusiastas del deporte en Uzbekistán, ya que en los últimos años los maratones en zonas montañosas se han vuelto populares en el país. Dispositivos como el Cheetah 2 Ultra ayudan al atleta a controlar su salud y a no perder la orientación en condiciones tan complejas.

Actualmente, este reloj inteligente se vende en los mercados regionales a precios cercanos a los 515-520 USD. Por su durabilidad y funcionalidad, puede ser una alternativa digna a competidores más caros como Garmin y Apple Watch Ultra.