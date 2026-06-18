Dependencia de la IA: líderes mundiales preocupados por las restricciones tecnológicas de EE. UU.

En el marco de la cumbre del G7, los líderes mundiales, incluidos el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro indio Narendra Modi, expresaron su grave preocupación por el monopolio de EE. UU. en el campo de la inteligencia artificial (AI) y su capacidad de desactivar estas tecnologías en cualquier momento. Según el Financial Times, este asunto se ha vuelto más urgente después de que la administración de Donald Trump prohibiera la exportación de los modelos más recientes de Anthropic. Así lo informa Techcrunch.com.

Durante un almuerzo con los líderes del G7, Sam Altman, CEO de OpenAI, y Dario Amodei, CEO de Anthropic, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió que el gobierno de EE. UU. podría "presionar el botón y apagar el sistema en cualquier momento". Según él, tales restricciones imprevistas no solo dañarían la economía europea, sino que también socavarían la confianza en las empresas tecnológicas estadounidenses.

La cuestión de la soberanía digital

Estas preocupaciones fueron provocadas por la prohibición de la administración de Donald Trump de exportar los modelos Mythos 5 y Fable 5 de Anthropic por razones de seguridad nacional. La exportación se detuvo después de que Amazon advirtiera a la Casa Blanca que era posible evadir las barreras de seguridad en estos modelos. Aunque los expertos afirman que otros modelos abiertos tienen características similares, las restricciones permanecen vigentes.

El primer ministro indio Narendra Modi también destacó que los Estados democráticos deben tener acceso sin trabas a modelos de AI avanzados para proteger sus infraestructuras críticas. Según él, la ruptura de las cadenas tecnológicas globales por la decisión de un solo Estado amenaza la estabilidad internacional.

El sistema de "socios de confianza"

Como solución, se propone la creación de un esquema especial de "socios de confianza" entre los países del G7. Bajo este sistema, los países fuera de EE. UU. tendrían derecho a utilizar las tecnologías avanzadas de empresas como Anthropic y OpenAI sin las restricciones estadounidenses. La condición principal podría ser el uso de estas tecnologías para protegerse de rivales como China.

Aidan Gomez, director de la empresa canadiense Cohere, señaló que depender de unos pocos gigantes tecnológicos perjudica la resiliencia de los Estados. Indicó que la soberanía digital no es solo una cuestión de competencia de mercado, sino de quién controlará la seguridad económica en las próximas décadas.

Actualmente, Europa y otras regiones intentan crear sus propios modelos de AI independientes. Sin embargo, debido a que las empresas estadounidenses están tecnológicamente mucho más avanzadas, la comunidad internacional se ve obligada por ahora a depender de la infraestructura de EE. UU. Según analistas de TechCrunch, si Washington no garantiza el acceso a sus modelos, los clientes internacionales empezarán a buscar alternativas a las tecnologías estadounidenses.