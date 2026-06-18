Samsung revoluciona el mundo de las pantallas: presenta RGB OLEDoS con 40 000 nit de brillo

El gigante tecnológico surcoreano Samsung Display ha presentado la nueva generación de tecnología RGB OLEDoS (OLED on Silicon) destinada al mercado de dispositivos XR (realidad extendida). Se espera que este desarrollo establezca nuevos estándares en la industria gracias a su brillo récord y la precisión en la reproducción de colores. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

La compañía organizó en su stand un área especial llamada "Osa Mayor" (Ursa Major), donde mostró siete tipos diferentes de paneles de pantalla. La mayor atención se centró en los paneles RGB OLED de 1,3 pulgadas. El nivel de brillo máximo de estas diminutas pantallas alcanza los sorprendentes 40 000 nit. Esta cifra es varias veces superior a la de las pantallas de smartphones más avanzadas disponibles hoy en el mercado.

Ventaja tecnológica y eficiencia de producción

Según ixbt.com, el "estilo RGB" empleado por Samsung Display difiere fundamentalmente de las tecnologías OLED tradicionales. En lugar de filtros que bloquean la luz, los diodos orgánicos emisores de luz se depositan directamente sobre un sustrato de silicio. Esto no solo aumenta la eficiencia lumínica, sino que también prolonga significativamente la vida útil del panel.

Representantes de Samsung Display destacaron que las pantallas RGB OLED se fabrican sobre la base de un único panel. Esto contribuye a simplificar el proceso de producción. En comparación con otras tecnologías, este enfoque permite reducir los costos en la producción masiva y aumentar la competitividad del precio del producto.

Como referencia, Honor anunció recientemente que su nuevo smartphone Honor X80 Pro Max alcanzaría un brillo de 10 000 nit, estableciendo un récord en el sector. Sin embargo, la cifra de 40 000 nit presentada por Samsung demuestra la rapidez con la que evolucionan las tecnologías de pantalla y la importancia crítica del brillo para los dispositivos XR (gafas de realidad virtual y aumentada).

Apoyándose en su amplia experiencia y tecnologías OLED avanzadas, la empresa afirmó que continuará trabajando en pantallas aún más brillantes y eficientes en el futuro. No hay duda de que este tipo de tecnologías cambiarán por completo la apariencia y las capacidades de los gadgets que utilizaremos en los próximos años.