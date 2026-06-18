Tesla ha anunciado una nueva actualización importante para su sistema Full Self-Driving (FSD). Según el CEO Elon Musk, los vehículos eléctricos no solo realizarán la conducción autónoma, sino que ahora serán capaces de analizar y recordar las preferencias personales de estacionamiento del conductor. Así lo informa Ixbt.com.

Esta novedad está orientada a minimizar la intervención del conductor en la conducción. Actualmente, el sistema FSD intenta ocupar el primer lugar libre al llegar al destino, lo que a menudo no coincide con los planes del conductor. La nueva función asegura que el coche se detenga exactamente en el punto que el propietario desea.

La AI aprende los hábitos del conductor

Según explica Elon Musk, el sistema analiza las acciones previas del conductor. Por ejemplo, si prefiere estacionar detrás del edificio de la oficina o frente a una puerta específica de la casa, Tesla elegirá precisamente ese lugar la próxima vez. Esto evita que el conductor tenga que tomar el volante en el último momento.

Según la información de ixbt.com, el jefe de Tesla destacó que el proceso de estacionamiento al llegar al destino es actualmente la razón principal de la intervención humana en el funcionamiento del sistema FSD. Los conductores prefieren un punto cómodo y conocido en lugar de un lugar aleatorio elegido por el sistema.

Armonía entre seguridad y comodidad

Según Musk, las intervenciones graves desde el punto de vista de la seguridad son muy raras, pero los aspectos relacionados con la comodidad aún deben perfeccionarse. Con las próximas actualizaciones, los vehículos eléctricos de Tesla aprenderán a detenerse con mayor precisión en los siguientes lugares:

El garaje privado o el patio de la casa;

Un lugar habitual alrededor del lugar de trabajo o el edificio de la oficina;

Puntos de parada específicos en las zonas de escuelas y guarderías;

Secciones conocidas de centros comerciales de varios niveles.

Esta tecnología es un paso importante hacia el nivel de autonomía total de los coches Tesla. Teniendo en cuenta que el interés por los vehículos eléctricos Tesla está creciendo también en el mercado de Uzbekistán, se espera que estas funciones inteligentes de software faciliten significativamente el proceso de conducción para los usuarios locales.

Por ahora, no se ha revelado la fecha exacta de lanzamiento de esta actualización, pero se espera que se presente como parte de las próximas versiones mayores del sistema FSD. Con esto, Tesla pretende llevar no solo las capacidades técnicas, sino también la experiencia de usuario (UX) a un nuevo nivel.