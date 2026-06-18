La empresa de Elon Musk lanza la nueva generación de la perforadora Prufrock MB2

The Boring Company, fundada por Elon Musk, ha puesto oficialmente en servicio su máquina tuneladora más reciente y perfeccionada, la Prufrock MB2. Esta tecnología ha comenzado a operar en Nashville, EE. UU., y se espera que aumente radicalmente la velocidad de construcción de los sistemas de transporte subterráneo. La nueva generación del dispositivo se diferencia significativamente de las versiones anteriores no solo en potencia, sino también en su principio de funcionamiento. Así lo informa Ixbt.com.

Según la página oficial de la empresa en la red social X, la Prufrock MB2 ha superado con éxito todas las pruebas. Se confirmó que el dispositivo tiene la capacidad de operar a una velocidad de 11 revoluciones por minuto. Los expertos señalan que en la creación de esta máquina se tuvo en cuenta toda la experiencia y los errores del modelo MB1 anterior, lo que permite aumentar la eficiencia varias veces.

Abandono de los métodos tradicionales

Las tuneladoras tradicionales funcionan en modo cíclico: se detienen después de excavar aproximadamente un metro y medio para instalar bloques de hormigón que refuercen las paredes del túnel. Precisamente estas paradas son el factor principal que ralentiza el proceso de construcción y aumenta los costes. La Prufrock MB2, en cambio, realiza el refuerzo de las paredes simultáneamente a la excavación del suelo, asegurando la continuidad del proceso.

Otro aspecto importante es que este dispositivo no requiere la excavación de pozos de lanzamiento especiales. La máquina se traslada al sitio en un camión convencional, se orienta hacia el suelo en el ángulo necesario y puede comenzar a trabajar en 24 horas. Al finalizar la obra, emerge autónomamente a la superficie y es trasladada al siguiente destino mediante un remolque. Esto elimina la necesidad de grúas costosas y preparaciones de ingeniería complejas.

Totalmente electrificada y control remoto

La tecnología de The Boring Company también es avanzada desde el punto de vista ecológico. La Prufrock MB2 funciona totalmente con energía eléctrica, lo que evita la acumulación de emisiones nocivas dentro del túnel. Lo más importante es que no es necesaria la presencia de personas dentro del túnel mientras la máquina opera. Todo el proceso se controla remotamente desde un centro de mando en la superficie.

Según ixbt.com, la ciudad de Nashville servirá como polígono para probar una red de túneles a escala urbana. El objetivo principal de la empresa es presentar el transporte subterráneo como una alternativa real a las carreteras superficiales para resolver el problema del tráfico en las grandes megalópolis. Según el plan, en agosto también se pondrá en servicio el modelo Prufrock MB3, aún más perfeccionado.