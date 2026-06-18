Google prueba un nuevo sistema reCAPTCHA: ahora se requieren gestos manuales

Google ha comenzado a probar un método completamente nuevo para combatir los bots de inteligencia artificial. Ahora, los usuarios deberán realizar gestos específicos frente a la cámara para demostrar que son humanos reales. Esta tecnología es el siguiente paso hacia el abandono de los métodos tradicionales de selección de imágenes o entrada de letras distorsionadas. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, el nuevo sistema reCAPTCHA solicita acceso a la cámara del usuario y propone realizar gestos sencillos. El sistema analiza un video corto e identifica 21 puntos clave (coordenadas) de la palma de la mano. A través de este conjunto de medidas, los algoritmos distinguen si el movimiento es realizado por una persona real o por un script automatizado.

Cuestiones de seguridad y privacidad

Los representantes de Google subrayan que los datos personales de los usuarios no corren peligro en este proceso. Según el comunicado de la empresa, el video no se vincula a la identidad del usuario, no se graba audio y todo el material de video se elimina inmediatamente al finalizar la verificación. Este método se denomina técnicamente "liveness detection" (detección de vida).

La implementación del nuevo sistema está ligada al desarrollo de los agentes de inteligencia artificial. Actualmente, los bots modernos evaden fácilmente las pruebas CAPTCHA visuales simples. Se espera que este nuevo enfoque sea una barrera eficaz contra el registro masivo de cuentas, los intentos de acceso con contraseñas robadas y otros tipos de fraudes en línea.

Reacciones y críticas de los usuarios

Sin embargo, esta novedad ha provocado serios debates entre expertos en ciberseguridad y usuarios comunes. Muchos señalan que la obligatoriedad de usar la cámara es una invasión de la privacidad. En las discusiones en la red social X, los usuarios expresaron su preocupación por la integración tan activa de los datos biométricos en la identificación en línea.

Otro grupo de críticos duda de la eficacia de este método. Según ellos, los hackers podrían encontrar formas de engañar este sistema mediante cámaras virtuales o videos sintetizados (deepfake). A pesar de ello, Google continúa trabajando en tecnologías de comprensión de gestos manuales.

Cabe recordar que Google implementó anteriormente la función de reconocimiento del gesto de levantar la mano en la plataforma Google Meet. Asimismo, la empresa realiza investigaciones de patentes sobre tecnologías que permitan rastrear los movimientos de la mano mediante señales acústicas, sin necesidad de cámara. Para los usuarios uzbekos, esta novedad podría convertirse en algo habitual al usar los servicios de Google en un futuro cercano.