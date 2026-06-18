« Club cerrado » de IA: EE. UU. y la Unión Europea forman una nueva alianza

Las tecnologías de IA se están convirtiendo en una nueva herramienta de la política mundial. EE. UU. y los países europeos discuten un mecanismo especial que prioriza a los aliados cercanos en el uso de los modelos de IA más avanzados. Esta iniciativa implica la formación de un sistema cerrado que crea oportunidades exclusivas para los «socios de confianza». Así lo informa Ixbt.com.

Este paso estratégico ocurre mientras la política de exportación de IA de Washington se vuelve más estricta. En particular, las preocupaciones aumentaron en el mundo tecnológico después de que la administración de Donald Trump impusiera restricciones a los modelos más potentes de Anthropic. Ahora, el derecho a utilizar los desarrollos más recientes podría depender directamente del estatus geopolítico de los países.

Seguridad y presiones políticas externas

Las discusiones fueron motivadas por la limitación del suministro de modelos de alta potencia de Anthropic, como Mythos y Fable, a clientes extranjeros. Según Ixbt.com, estas medidas se tomaron por razones de seguridad nacional, debido a la detección de vulnerabilidades que permitían evadir las restricciones integradas. Sin embargo, muchos analistas lo evalúan como un medio de presión tecnológica.

El concepto de «sociedad de confianza» fue revisado en el marco de la cumbre del G7 entre el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, y diplomáticos europeos. Según el plan, solo los estados reconocidos como aliados cercanos de Washington tendrán acceso a los modelos de nivel frontier (el nivel más alto). Esto podría generar una desigualdad tecnológica en el mercado global.

La actitud de los gigantes tecnológicos y de Europa

En las negociaciones participan no solo políticos, sino también líderes del sector. Específicamente, se espera que la directora ejecutiva de Anthropic, Daniela Amodei, y el jefe de OpenAI , Sam Altman, participen activamente en estos procesos. La Comisión Europea ha solicitado explicaciones precisas a Washington sobre las restricciones impuestas. La vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen, subrayó que las medidas no deben tener un carácter discriminatorio.

En la situación actual, Europa también intenta asegurar su independencia tecnológica. Aunque las empresas europeas están rezagadas frente a gigantes como OpenAI o Google, Bruselas está aumentando las inversiones para desarrollar sus propias tecnologías de IA. Esto es parte de una estrategia para reducir la dependencia de los desarrollos de EE. UU.

En los propios EE. UU., estas restricciones han sido criticadas. La asociación SIIA, que agrupa a gigantes como Apple, Amazon y Google, advirtió que las restricciones a la exportación podrían perjudicar la difusión global de las tecnologías estadounidenses. Hoy en día, la IA no es solo un factor económico, sino una parte integral de la seguridad nacional, convirtiendo al mundo en un nuevo campo de competencia tecnológica.