Presentado el Oppo Reno 15A: batería de 7000 mAh y protección IP69

La compañía Oppo, consolidada en el mercado de los smartphones, ha presentado su nuevo modelo Reno 15A sin anuncios ruidosos. Este dispositivo destaca claramente entre los representantes del segmento medio por su capacidad de batería inusual y su resistencia a condiciones extremas. Según ixbt.com, el nuevo smartphone es una versión mejorada del modelo Reno 15F presentado a principios de año. Esto es lo que informa Ixbt.com.

La ventaja principal del dispositivo es su fuente de energía. Los ingenieros han logrado integrar una enorme batería de 7000 mAh dentro del chasis. Esta cifra representa un nivel récord para los smartphones modernos y garantiza al usuario varios días de autonomía. Además, la tecnología de carga rápida de 80 W permite cargar una batería de tal magnitud en poco tiempo.

Pantalla y rendimiento

El Oppo Reno 15A está equipado con una pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas que admite una frecuencia de actualización de 120 Hz. La pantalla con resolución Full HD+ tiene un brillo de hasta 1400 nits, lo que permite ver la imagen con claridad incluso en días soleados. La superficie de la pantalla está cubierta por un cristal protector AGC Dragontrail STAR D+, y el escáner de huellas dactilares está ubicado directamente bajo la pantalla.

El procesador Snapdragon 6 Gen 1 es el responsable del rendimiento del smartphone. El dispositivo cuenta con memoria RAM LPDDR4X y almacenamiento interno bajo el estándar UFS 3.1. Esta combinación proporciona potencia suficiente para tareas diarias y juegos. Además, los usuarios pueden ampliar la capacidad de almacenamiento mediante una tarjeta microSD.

Cámara y protección extrema

Las capacidades de la cámara tampoco han sido ignoradas. El bloque principal consta de tres módulos:

un sensor principal de 50 megapíxeles (con sistema de estabilización óptica OIS);

un objetivo gran angular de 8 megapíxeles;

un módulo macro de 2 megapíxeles.

Para los entusiastas de los selfies, se ha instalado una cámara frontal de alta resolución de 50 megapíxeles, lo que permite crear contenido de calidad para las redes sociales.

Cabe destacar que el cuerpo del Oppo Reno 15A está protegido según los estándares IP66, IP68 e incluso IP69. Esto significa que el smartphone no solo no teme caerse al agua, sino también a los chorros de agua caliente a alta presión. Como software, se ha elegido la interfaz ColorOS 16 basada en Android 16. El precio inicial del dispositivo en el mercado japonés es de aproximadamente 400 dólares. No hay información oficial sobre su llegada al mercado de Uzbekistán, pero considerando que la serie Reno tiene sus seguidores en nuestro país, es probable que aparezca.