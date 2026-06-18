Rostex presenta el nuevo dron Supercam S180 capaz de realizar maniobras aéreas

La corporación estatal rusa Rostex presentó su dron actualizado Supercam S180 en la exposición «Seguridad Nacional. Bielorrusia-2026» en Minsk. La característica principal de este dispositivo es su alta capacidad de maniobra y la posibilidad de evadir autónomamente los ataques de drones enemigos. Así lo informa Ixbt.com.

Con un diseño de alas en flecha similar al de los aviones de combate a reacción, este dron ha sido dotado de nuevas capacidades tácticas. Según Ixbt.com, se han instalado cámaras adicionales que controlan la parte posterior y superior del aparato, lo que permite al sistema detectar peligros automáticamente y alertar al operador.

Inteligencia artificial y alta resistencia

Las capacidades técnicas del dron han mejorado significativamente. En particular, el tiempo de permanencia en el aire se ha duplicado, superando ahora las 4 horas. Asimismo, tiene una capacidad de carga útil de hasta 1,5 kg. El dispositivo se lanza al aire mediante una catapulta especial.

Los representantes de Rostex, en su canal de Telegram, compararon el nuevo desarrollo con el personaje de la película «Matrix», llamándolo «ágil como Neo». Se destacó especialmente que el dispositivo tiene la capacidad de evadir hábilmente a los drones interceptores enemigos, lo que aumenta drásticamente la tasa de supervivencia de los drones en los combates aéreos modernos.

El Supercam S180 posee una alta resistencia a los medios de guerra electrónica. Los desarrolladores lo han equipado con elementos adicionales que duplican el sistema de navegación, asegurando que el dron continúe su misión incluso si el sistema principal falla. Además, se ha aplicado la tecnología de detección de radiofrecuencia para localizar al adversario mediante señales de radio.

Para realizar tareas de reconocimiento y monitoreo, este dron utiliza capacidades de AI. El dispositivo cuenta con funciones integradas de procesamiento de imágenes y reconocimiento automático de objetos, permitiéndole recopilar datos de video de alta precisión en cualquier momento del día.

En un momento en que la tecnología de drones se desarrolla rápidamente, se espera que la implementación de tales sistemas de protección establezca nuevos estándares en el mercado de drones militares y de propósito especial. El Supercam S180 se presenta no solo como un observador, sino como un equipo de defensa activa.