Lanzada la actualización One UI 8.5 para el Galaxy Z Fold7: funciones flagship ahora en el smartphone plegable

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha comenzado a distribuir la versión estable del sistema operativo One UI 8.5 para su último flagship plegable, el Galaxy Z Fold7. Esta actualización ya está disponible para los usuarios de las regiones de India y Europa, introduciendo una serie de comodidades inteligentes y del sistema. Este paso es parte de la estrategia de la compañía para llevar los diversos segmentos de dispositivos de su ecosistema a un nivel funcional único. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información proporcionada por el conocido insider Tarun Vats, el firmware número F966BXXUABZF1 está basado en la plataforma Android 16. El paquete de actualización tiene un tamaño de aproximadamente 932 MB e incluye el parche de seguridad del 5 de junio de 2026, elevando la protección de los datos personales de los usuarios a un nuevo nivel.

Inteligencia artificial y gestión de notificaciones

Las principales novedades de la versión One UI 8.5 debutaron previamente en los flagships Galaxy S26. Ahora, estas funciones también se ofrecen a los propietarios del Galaxy Z Fold7. Los aspectos más destacados de la actualización son los siguientes:

Priorización del orden de las notificaciones;

Resumen automático del contenido de los mensajes entrantes;

Función de análisis del contenido de diversos archivos y generación de resúmenes cortos dentro del sistema.

Estas capacidades sirven especialmente para aumentar la productividad en dispositivos con pantallas grandes como el Galaxy Z Fold7. Los usuarios ahora podrán ver la esencia de cada documento sin necesidad de abrirlo completamente.

Lo curioso es que, aunque Samsung abrió estas nuevas funciones para los modelos Galaxy S25, los usuarios del Galaxy S24 quedaron privados de estas posibilidades en la última actualización. Esto indica que la compañía reserva sus funciones AI más recientes principalmente para las dos últimas generaciones de flagships.

Se espera que esta actualización también esté disponible para los usuarios de Uzbekistán en los próximos días. Normalmente, los firmwares lanzados para la región de Europa llegan en poco tiempo a los dispositivos del mercado de Asia Central. Para verificar la actualización, se recomienda ir a la sección «Actualización de software» en los ajustes del smartphone.

Cabe señalar que el insider Tarun Vats predijo previamente con precisión las fechas de lanzamiento de la versión beta de One UI 8.0 y los tiempos de presentación de los modelos Galaxy S24 y Galaxy S25. Sus próximas informaciones muestran una nueva etapa del desarrollo de software para los usuarios de Samsung.