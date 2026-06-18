Un ciberataque masivo contra los sistemas públicos del estado de Texas, EE. UU., ha provocado el robo de datos personales de más de 3 millones de ciudadanos. Según la fiscalía general del estado, este incidente es una de las mayores filtraciones de datos registradas en la región este año. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

El objetivo del ataque fue el Texas Parks & Wildlife Department; los hackers lograron acceder al sistema de un proveedor externo encargado de la venta de licencias de caza y pesca. A través de este sistema, los residentes y visitantes del estado gestionaban sus permisos correspondientes.

Vulnerabilidades de seguridad y datos robados

Según TechCrunch, los cibercriminales obtuvieron no solo números de licencias de conducir y pasaportes, sino también direcciones de correo electrónico, números de teléfono y domicilios de los usuarios. La exposición de esta información podría sentar las bases para el robo de identidad y diversos fraudes financieros.

Representantes del departamento informaron que la unidad de ciberseguridad detectó el incidente recientemente, aunque aún no se han revelado detalles precisos sobre cuándo ocurrió el ataque ni su naturaleza. Asimismo, el nombre del proveedor responsable de la base de datos se mantiene en secreto.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre exigencias de los hackers o la puesta a la venta de los datos robados. El gobierno de Texas ha indicado que está tomando medidas para alertar a los ciudadanos afectados y mitigar las consecuencias del ciberataque.

Problemas globales de ciberseguridad

Este suceso demuestra una vez más cuán vulnerables pueden ser los intercambios de datos entre las agencias gubernamentales y los proveedores de servicios externos. En el contexto de Uzbekistán, donde los procesos de digitalización avanzan rápidamente, la protección de las bases de datos personales y el cumplimiento de los estándares internacionales de ciberseguridad son de vital importancia.

Los expertos señalan que incidentes como el de Texas suelen ocurrir debido a software obsoleto o al factor humano. Actualmente, los servicios federales de EE. UU. continúan la investigación del caso.