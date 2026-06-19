Xiaomi presenta la serie de televisores económicos TV FX Mini LED 2026 en Europa

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Xiaomi presenta la serie de televisores económicos TV FX Mini LED 2026 en Europa

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha presentado oficialmente la nueva línea de televisores TV FX Mini LED 2026 destinada al mercado europeo. Esta serie está captando la atención de los entusiastas de la tecnología al combinar una tecnología de imagen de alta calidad con un precio asequible. Según ixbt.com, los nuevos dispositivos están equipados con paneles Mini LED, y su precio se ha fijado incluso por debajo de muchos smartphones modernos. Así lo informa Ixbt.com.

La nueva línea incluye modelos en tres tamaños: pantallas de 43, 55 y 65 pulgadas. La política de precios es muy competitiva, con el modelo más pequeño a 350 euros, la versión de 55 pulgadas a 500 euros y la variante más grande de 65 pulgadas a 650 euros. Se espera que estos precios establezcan nuevos estándares en el segmento de televisores con tecnología Mini LED.

Especificaciones técnicas y calidad de imagen

Todos los modelos están equipados con paneles Mini LED con una resolución de 3840 × 2160 píxeles (4K). La tecnología Mini LED se distingue por ofrecer un contraste más alto y negros más profundos en comparación con las pantallas LED tradicionales. La frecuencia de actualización base de los dispositivos es de 60 Hz, aunque el sistema puede soportar 120 Hz en modo Full HD (1920 × 1080).

Para los gamers, los ingenieros de Xiaomi han ofrecido una solución especial: los televisores cuentan con un puerto HDMI que soporta una frecuencia de 120 Hz. Esto permite a los propietarios de consolas de juegos disfrutar de una imagen fluida y dinámica. Además, los dispositivos funcionan basados en un procesador quad-core Cortex-A55.

Software y funciones inteligentes

La serie TV FX Mini LED 2026 funciona bajo la plataforma Fire TV. Esto permite a los usuarios acceder sin restricciones a los servicios de streaming y aplicaciones más populares. Además, existe la posibilidad de ver numerosos canales de televisión gratuitos a través del servicio Xiaomi TV+. Las capacidades de memoria del dispositivo también son adecuadas: cuenta con 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno.

Las funciones adicionales de los televisores incluyen:

  • Módulo Wi-Fi de doble banda y Bluetooth ;
  • Función de comandos de voz a través del control remoto ;
  • Diseño moderno con marcos delgados ;
  • Un conjunto ampliado de puertos para conectar diversos dispositivos externos.
Es muy probable que estos nuevos modelos lleguen pronto al mercado de Uzbekistán a través de importaciones paralelas o distribuidores oficiales. La combinación de un precio asequible y tecnologías avanzadas servirá para fortalecer aún más la posición de la marca Xiaomi en el mercado de televisores.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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