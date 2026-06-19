Enfriamiento interno de procesadores: creada una tecnología revolucionaria en Corea del Sur

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Enfriamiento interno de procesadores: creada una tecnología revolucionaria en Corea del Sur

Uno de los mayores problemas que enfrentan los sistemas de AI modernos y los dispositivos de computación de alto rendimiento es el sobrecalentamiento. Científicos del Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) han propuesto un enfoque totalmente nuevo, logrando integrar un sistema de refrigeración líquida directamente dentro del cristal de silicio. Así lo informa Ixbt.com .

En los sistemas tradicionales, el calor se expulsa a través de radiadores externos y difusores térmicos. Sin embargo, según ixbt.com, en este nuevo desarrollo, el agua circula directamente dentro del chip a través de canales microscópicos especiales. Este método permite eliminar el calor en la propia fuente, lo que aumenta drásticamente la eficiencia de la refrigeración.

La base del sistema consiste en una red compleja de microcanales con múltiples puntos de entrada y salida. Estos están distribuidos uniformemente por la superficie del cristal, asegurando un enfriamiento uniforme de cada punto del chip mediante agua a temperatura ambiente. Esto elimina el riesgo de sobrecalentamiento en ciertas partes del procesador (puntos térmicos locales).

Eficiencia y potencia récord

Los resultados de las pruebas sorprendieron a los ingenieros. Incluso bajo una carga térmica masiva de hasta 2000 W por centímetro cuadrado, la temperatura del cristal no superó los 100 °C. Los investigadores señalan que el coeficiente de rendimiento de este sistema es casi diez veces superior al récord mundial anterior establecido en 2020.

Otra ventaja importante de la nueva tecnología es su viabilidad económica. La fabricación de estos chips no requiere materiales exóticos o extremadamente caros. Lo más importante es que el proceso puede integrarse en las líneas de producción de las fábricas de semiconductores existentes sin modernizaciones profundas.

Se espera que este descubrimiento sea crucial en el futuro para los GPU potentes de empresas como NVIDIA, los grandes centros de datos y las supercomputadoras. Gracias a la miniaturización y al aumento de la eficiencia del sistema de refrigeración, se reducirá el consumo de energía de los dispositivos y se prolongará su vida útil.

Actualmente, los científicos trabajan en la comercialización de esta tecnología y su implementación en la producción masiva en colaboración con gigantes tecnológicos. En los próximos años, es muy probable que veamos procesadores con flujo de agua interno, sin ventiladores externos, en nuestras computadoras.

TecnologíaProcesadorKAISTSistema de RefrigeraciónInnovación
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Abror Shuhratov
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