Alianza entre Apple e Intel: ¿comienza una nueva era en la industria tecnológica de EE. UU.?

El presidente recién electo de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó una declaración sorprendente para el mundo tecnológico en su página de Truth Social. Según él, Apple ha aceptado colaborar con Intel para la fabricación de sus futuros chips. Este acuerdo se valora como un paso estratégico hacia la restauración de la industria de semiconductores estadounidense. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Trump destacó especialmente la importancia de Intel para la economía de EE. UU. En su opinión, durante las administraciones anteriores, las capacidades de producción de semiconductores se trasladaron a Taiwán y otros países. "Diseñamos todo nosotros, pero debemos fabricarlo aquí, en Estados Unidos", afirmó. Anunció que el Estado apoyaría a Intel a cambio de poseer el 10 % de las acciones de la compañía.

Cambios en la cadena de producción global

Actualmente, el principal socio de producción de Apple es el gigante taiwanés TSMC. Si el acuerdo con Intel se confirma oficialmente, esto permitiría a Apple reducir la dependencia de un solo proveedor y hacer que su cadena de suministro sea más flexible. Según ixbt.com, Apple ya ha recibido de Intel las herramientas necesarias para evaluar las capacidades del proceso tecnológico 18A-P.

Se estima que, dentro del marco de la colaboración, podrían producirse en las fábricas de Intel algunas versiones de los nuevos procesadores de la serie M previstos para 2027 y los chips A22 destinados a los smartphones iPhone. Asimismo, Apple planea utilizar la tecnología de empaquetado EMIB desarrollada por Intel en sus chips especializados en AI.

NVIDIA y Tesla también colaboran con Intel

Según Donald Trump, no solo Apple, sino otros gigantes tecnológicos también han sido atraídos a colaborar con Intel. Específicamente, NVIDIA habría aceptado fabricar sus chips de primer nivel en las instalaciones de Intel, mientras que Elon Musk habría acordado construir la fábrica de chips más grande del mundo, TerraFab, en colaboración con el equipo de ingeniería de Intel.

Se dice que, como resultado de estos proyectos, el valor de mercado de Intel ha aumentado drásticamente. Trump señaló que, al momento de la propuesta, el valor de la empresa era de unos 100 mil millones de dólares, mientras que ahora ha superado los 600 mil millones de dólares. Esto significa que el valor de la participación estatal de EE. UU. supera los 60 mil millones de dólares.

Hasta ahora, ni Apple ni Intel han emitido un comunicado oficial sobre esta colaboración. Los expertos del sector reciben estas noticias con cautela, ya que trasladar la producción de una fábrica a otra es un proceso técnico complejo que requiere años de preparación. No obstante, la aspiración del gobierno de EE. UU. hacia la independencia de semiconductores podría cambiar completamente el equilibrio de poder en el mercado tecnológico global.