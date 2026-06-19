El internet satelital de Amazon se lanzará en Uzbekistán este año

Una verdadera revolución está ocurriendo en el ecosistema digital y el sector de las telecomunicaciones de Uzbekistán. Se creará la oportunidad de disfrutar de internet de alta velocidad incluso en las zonas más remotas y difíciles de alcanzar del país. El ministro de Tecnologías Digitales, Sherzod Shermatov, anunció la noticia tan esperada: el sistema de internet satelital de órbita baja « Amazon LEO » de Amazon, uno de los gigantes más grandes del mundo, entra oficialmente en el mercado uzbeko.

El proceso de firma del contrato oficial bilateral para la implementación de este proyecto histórico se llevará a cabo precisamente esta semana. Se prevé que el lanzamiento a plena capacidad del proyecto global en todo el país se realice para finales de 2026.

Superior a Starlink: ¿qué ventajas tiene « Amazon LEO »?

El ministro Sherzod Shermatov destacó que esta tecnología espacial proporcionada por Amazon es muy superior a las alternativas existentes en el mundo, incluido el famoso sistema « Starlink », en cuanto a indicadores técnicos, calidad de transmisión de datos y competitividad en el mercado internacional.

La implementación de esta nueva tecnología en el país servirá para resolver los siguientes asuntos importantes:

Amplitud de la cobertura: Incluso los pueblos más remotos, donde los operadores móviles locales y el internet por cable tienen dificultades para llegar, se conectarán a la red.

Eliminación de barreras geográficas: Las zonas de alta montaña y las vastas regiones desérticas del país estarán totalmente cubiertas por una red global de alta velocidad.

Conexión legal y segura: Una vez finalizados los acuerdos a nivel gubernamental, los dispositivos receptores especiales (terminales) de « Amazon LEO » se pondrán a la venta de forma oficial y legal en el territorio de la república y estarán disponibles para su uso.

Conclusión final de los analistas de Zamin: Esta iniciativa del Ministerio de Tecnologías Digitales es un paso gigante para eliminar la brecha digital en Uzbekistán. La llegada de internet satelital con estándares mundiales abrirá nuevas puertas no solo para la población general, sino también para escuelas, centros médicos y entidades empresariales en zonas remotas. « Amazon LEO », que puede ser un competidor serio para el « Starlink » de Elon Musk, sin duda llevará la velocidad del internet uzbeko a un nuevo nivel este año.

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