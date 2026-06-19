TerraMow X AWD: presentan mini-tanque inteligente con procesador de 28 núcleos para el jardín

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TerraMow X AWD: presentan mini-tanque inteligente con procesador de 28 núcleos para el jardín

Una verdadera revolución está ocurriendo en el mundo de la tecnología de jardinería: la empresa TerraMow ha presentado en la plataforma Kickstarter su nuevo buque insignia, el cortacésped robotizado TerraMow X AWD. Con una apariencia que recuerda a un mini-tanque, este dispositivo sorprende a los expertos no solo por su diseño, sino también por su potencia y capacidades de AI. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, el nuevo dispositivo está diseñado para el mantenimiento autónomo de grandes superficies. El TerraMow X AWD cuenta con un sistema AWD (tracción total) y suspensión independiente, lo que le permite moverse sin problemas incluso en jardines con los relieves más complejos. La característica principal del dispositivo reside en su hardware: el robot funciona con un potente procesador de 28 núcleos, lo que permite realizar cálculos complejos en segundos.

AI y alto rendimiento

En cuanto a la navegación, los ingenieros han dejado de lado los sensores tradicionales para confiar en el sistema AI Vision. Seis cámaras instaladas alrededor del chasis permiten al dispositivo una visión de 360 grados del entorno y la detección de obstáculos. El TerraMow X AWD puede segar hasta 1200 metros cuadrados por hora, lo que lo convierte en uno de los robots más rápidos de su categoría.

El algoritmo de movimiento del robot también es peculiar: al llegar al final de la fila, en lugar de girar, simplemente se desplaza lateralmente y continúa el movimiento en dirección opuesta. Este enfoque ahorra tiempo de trabajo y evita que se ejerza una presión excesiva sobre el césped. El dispositivo cubre libremente un área de 6000 m2, y con baterías adicionales, esta cifra puede llegar hasta los 11 000 m2.

Especificaciones técnicas y precio

El TerraMow X AWD está adaptado para trabajar en condiciones difíciles. Supera fácilmente pendientes de hasta 42 grados e irregularidades de hasta 7 centímetros. El bloque de corte consta de tres discos, con un ancho de corte total de 50,2 centímetros. La altura del césped se puede ajustar en un rango de 25 milímetros a 100 milímetros.

  • Tracción AWD y suspensión independiente ;
  • Procesador de 28 núcleos y 6 cámaras ;
  • Capacidad de ascenso en pendientes de hasta 42 grados ;
  • Interfaz especial para accesorios adicionales como recortadoras ;
  • Peso — aproximadamente 40 kg.
Actualmente, en la fase de financiación del proyecto, el dispositivo puede reservarse por 2700 dólares. En el futuro, se espera que su precio de venta al público sea de 3700 dólares. La entrega de los primeros pedidos está prevista para septiembre de 2026. En el contexto de Uzbekistán, esta tecnología podría ser muy útil para el mantenimiento automatizado de grandes complejos residenciales y campos de golf.

TerraMowRobotTecnologíaAIGadget
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Abror Shuhratov
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