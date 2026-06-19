El Ministerio de Industria y Comercio de Rusia ha decidido detener un proyecto mayor de importancia estratégica para la industria electrónica del país, con un valor total de 835 millones de rublos. Esta iniciativa, orientada a la creación de equipos necesarios para la producción de componentes electrónicos locales, fue cancelada inesperadamente, provocando diversos debates entre los especialistas del sector. Así lo informa Ixbt.com.

Originalmente, el proyecto contemplaba el desarrollo de tres tipos de dispositivos experimentales destinados al trabajo con cerámica sin cocer, una materia prima ampliamente utilizada en dispositivos electrónicos modernos. Estas tecnologías desempeñan un papel decisivo en la preparación de encapsulados de microchips, módulos SVCH y otras piezas electrónicas críticas. Según la publicación iXBT.com, los nuevos dispositivos debían ser una alternativa viable a las tecnologías occidentales proporcionadas por la empresa eslovena KEKO.

El rechazo de la Academia de Ciencias

Según los datos del portal de compras estatales, el proyecto fue detenido unos días antes de la fecha en que debían anunciarse los resultados de la licitación. Lo curioso es que esta decisión fue motivada por una carta de la Academia de Ciencias de Rusia (RAN). La conclusión de la Academia indicó que la implementación de este proyecto no es conveniente en las condiciones actuales. Sin embargo, la RAN no reveló los detalles exactos de por qué adoptó esta posición.

Según expertos del sector, la cancelación del proyecto podría haber sido influenciada por un conjunto de factores técnicos y económicos. Específicamente, incluso si los equipos se desarrollaran en Rusia, los componentes más críticos seguirían teniendo que comprarse en el extranjero. Esto contradice el objetivo de alcanzar una independencia tecnológica total fijado por el gobierno ruso.

El proyecto planeaba la localización de los siguientes procesos tecnológicos :

Dispositivo para la formación de agujeros de ultra precisión en capas de cerámica ;

Equipos de alta tecnología destinados al corte de láminas de cerámica ;

Sistemas de ensamblaje y prensado de estructuras cerámicas multicapa.

Escasez financiera y riesgos futuros

Este no es el primer caso similar en la industria electrónica rusa. A finales de 2025, también se detuvieron varios proyectos relacionados con la preparación de materiales para semiconductores. En aquel momento, se señalaron las restricciones de financiación como la causa principal. Según los cálculos actuales, el programa de desarrollo de la electrónica rusa para 2026–2028 presenta un déficit de más de 33 mil millones de rublos.

Desde la perspectiva de los procesos tecnológicos en el mercado de Uzbekistán, el hecho de que grandes estados de la región renuncien a tales proyectos puede afectar la cadena de suministro global. La escasez de componentes locales en el mercado ruso provocará inevitablemente un aumento de los precios de los electrodomésticos y la electrónica producidos allí, o un aumento de la dependencia de las importaciones.

En conclusión, la cancelación del proyecto de 835 millones de rublos retrasa los planes de la industria electrónica rusa para alcanzar el nivel de autosuficiencia. Por ahora, sigue siendo desconocido qué camino alternativo tomarán el ministerio y los círculos científicos en esta dirección.