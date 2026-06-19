Hallan rastros de una explosión cósmica de hace 100 millones de años en el fondo del océano Pacífico

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Hallan rastros de una explosión cósmica de hace 100 millones de años en el fondo del océano Pacífico

Un grupo de científicos internacionales ha logrado identificar en las capas geológicas de la Tierra los rastros de un evento cósmico masivo ocurrido hace 100 millones de años. Isótopos radiactivos raros encontrados en una costra de hierro-manganeso en el fondo del océano Pacífico indican que materiales dispersados por una poderosa explosión astrofísica alcanzaron nuestro planeta. Así lo informa Ixbt.com.

Especialistas del centro de investigación Helmholtz en Alemania, la Organización Australiana para la Ciencia y Tecnología Nuclear (ANSTO) y la Universidad Nacional de Australia llevaron a cabo este estudio en colaboración. Como objeto de análisis se seleccionó una costra oceánica de 1,9 kilogramos, extraída en 1976 a una profundidad de 4 830 metros. Estas costras se caracterizan por su crecimiento extremadamente lento y sellan los cambios químicos del océano y el polvo cósmico durante millones de años.

Explosión de kilonova e isótopos raros

Durante la investigación, se encontró el isótopo plutonio-244 (Pu-244) en las capas de la costra. La vida media de esta sustancia es de aproximadamente 81 millones de años. Utilizando equipos ultrasensibles, los científicos lograron identificar unos cientos de átomos dispersos en diversas capas de la costra. Al mismo tiempo, los científicos también buscaron el isótopo curio-247 (Cm-247), que debería formarse junto con el plutonio, pero no se encontraron rastros.

Según Ixbt.com, la comparación de los datos permitió determinar el momento del evento. La fuente de la materia existió en el universo hace más de 100 millones de años, pero no es tan antigua como para que los rastros de plutonio hubieran desaparecido por completo. La teoría más probable es una «kilonova»: una explosión resultante de la colisión de dos estrellas de neutrones.

En tales procesos se forma una gran parte de los elementos pesados del universo, incluidos los actínidos y los elementos transuránicos. La distribución uniforme del plutonio-244 a través de las capas indica que este evento no fue breve como la explosión de una supernova. Por el contrario, esta sustancia permaneció durante mucho tiempo en el medio interestelar antes de entrar en el sistema solar.

Una historia misteriosa en los archivos geológicos

La ausencia del isótopo curio-247 también confirma la hipótesis anterior. Esto se debe a que este isótopo tiene una vida más corta y debería haberse desintegrado completamente en más de 100 millones de años. Este descubrimiento es una prueba importante de que uno de los episodios raros relacionados con la síntesis de elementos pesados en nuestra galaxia dejó su huella en la historia de la Tierra.

Por ahora, sigue siendo una pregunta abierta cómo afectó esta explosión cósmica a los procesos biológicos en la Tierra en aquel momento. Los científicos planean ahora buscar rastros similares en rocas montañosas antiguas y en el regolito lunar. En la superficie de la Luna, las materias cósmicas pueden conservarse casi inalteradas a través de las eras geológicas, lo que abre nuevos horizontes para el estudio del pasado del universo.

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Abror Shuhratov
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