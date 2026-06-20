Apple corrige una vulnerabilidad peligrosa en los Beats Studio Buds

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Apple corrige una vulnerabilidad peligrosa en los Beats Studio Buds

Apple ha anunciado una nueva actualización de software para los auriculares inalámbricos Beats Studio Buds. Esta actualización soluciona un fallo de seguridad grave que permitía escuchar secretamente las conversaciones del usuario a través de Bluetooth. Esta vulnerabilidad permitía a los ciberdelincuentes capturar la señal de audio del micrófono estando en el espacio personal del usuario. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Este error, bajo el identificador CVE-2025-20701, fue calificado con 8,8 puntos en una escala de riesgo de 10. El problema está relacionado con el proceso de autenticación de los chips Bluetooth, lo que permitía a un atacante hacerse pasar por un dispositivo de confianza previamente conectado. Como resultado, un tercero podía evadir los sistemas de seguridad y conectarse a los auriculares.

Riesgo de escucha secreta y conclusiones de los investigadores

Según ixbt.com, los investigadores Dennis Heinze y Frieder Steinmetz demostraron este método de ataque en la práctica. Si los auriculares están en modo de espera de conexión o de búsqueda, una persona cercana puede escuchar los sonidos del micrófono, incluidas las llamadas telefónicas. Esto representa una amenaza seria para la privacidad del usuario.

Apple confirmó el problema y lanzó la versión Beats Firmware Update 1B211. Esta actualización se instala automáticamente cuando los auriculares se conectan a un iPhone, iPad o Mac. Se recomienda a los usuarios verificar la versión del software a través de los ajustes de Bluetooth de sus dispositivos.

Problemas generalizados en la industria

Se ha revelado que esta vulnerabilidad no se limita a los productos de Apple, sino que también afecta a muchas otras marcas que utilizan chips Bluetooth fabricados por Airoha Systems. Específicamente, marcas populares como Jabra, Bose y JBL también han comenzado a lanzar actualizaciones de seguridad para sus dispositivos.

Los expertos señalan que este tipo de ataques no se limitan a la captura de señales de audio, sino que también pueden facilitar el robo de datos como la lista de contactos y el historial de llamadas. Sin embargo, tales escenarios complejos dependen de las especificaciones técnicas de cada dispositivo.

Al mismo tiempo, se han detectado otros tipos de ataques en la industria llamados WhisperPair. Estos están relacionados con el protocolo Google Fast Pair y han afectado a productos de marcas como Sony, Nothing y OnePlus. Los especialistas en ciberseguridad aconsejan a los usuarios, como medida de precaución, desactivar la función Bluetooth cuando no la estén utilizando.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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