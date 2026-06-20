Las baterías de ion-sodio de Hina se acercan al nivel de Tesla

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Las baterías de ion-sodio de Hina se acercan al nivel de Tesla

Las nuevas baterías de ion-sodio desarrolladas por la empresa china Hina se acercan, en sus especificaciones técnicas, a los sistemas modernos utilizados en los vehículos eléctricos de Tesla. Debido a que esta tecnología se basa en materias primas considerablemente más baratas que las baterías de ion-litio, se espera que provoque una reducción significativa de los precios en el mercado de vehículos eléctricos en el futuro cercano. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, pruebas exhaustivas demostraron que las baterías de Hina poseen una alta potencia y estabilidad. Los investigadores analizaron 120 celdas de batería mediante el método de espectroscopia de impedancia. Este método permite analizar la resistencia interna y los procesos dinámicos de la batería. Los resultados indican que el producto cumple plenamente con los estándares de uniformidad y calidad necesarios para la producción en masa.

Ventaja tecnológica y materias primas económicas

La principal ventaja de la tecnología de ion-sodio es su eficiencia económica. El sodio es un elemento mucho más abundante y barato que el litio. Esto permite a los fabricantes crear una cadena de suministro estable, independiente de la volatilidad del precio del litio. Para países como Uzbekistán, que se centran en las fuentes de energía renovables, estos sistemas de almacenamiento de energía económicos podrían tener una importancia estratégica.

La estructura interna de la batería también es peculiar: la mezcla del cátodo consiste en sodio, cobre, níquel, hierro y manganeso. Lo importante es que, en esta arquitectura, se ha reducido la cantidad de cobalto y níquel costosos, utilizando el cobre de manera más eficiente. Además, a diferencia del litio, el sodio no reacciona con el aluminio, lo que permite el uso de láminas de aluminio en ambos lados de la batería, simplificando aún más la construcción.

Deficiencias actuales y áreas de aplicación

No obstante, la tecnología aún no es perfecta. Durante las pruebas, se determinó que el proceso de carga no es estable a bajas temperaturas, especialmente a -20 °C. Esto dificulta el uso de las baterías en regiones de clima frío sin un sistema de gestión térmica especial. Asimismo, la capacidad energética de los sistemas de ion-sodio sigue estando por debajo de las mejores baterías de ion-litio.

Según los expertos, esta tecnología podría liderar en las siguientes direcciones en los próximos años:

  • Vehículos eléctricos pequeños de movilidad urbana;
  • Vehículos comerciales y camiones de carga;
  • Almacenamiento de energía estacionario para redes eléctricas;
  • Dispositivos electrónicos de consumo del segmento económico.
En conclusión, el hecho de que las baterías de ion-sodio comiencen a competir con las tecnologías que utilizan gigantes como Tesla es un gran paso hacia la asequibilidad de los vehículos eléctricos. En el futuro, con la mejora de la composición de los electrolitos y la calidad del ánodo, se espera que estas baterías reemplacen a los sistemas de ion-litio en el mercado global.

HinaTeslaVehículo EléctricoTecnologíaBatería
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Abror Shuhratov
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