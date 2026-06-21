Xiaomi lanza el smartphone económico Poco C81 Pro en el mercado europeo

La corporación Xiaomi ha lanzado oficialmente su nuevo y económico smartphone Poco C81 Pro bajo su marca Poco en los mercados europeos. Se espera que este dispositivo destaque frente a sus competidores del segmento presupuestario gracias a su precio asequible y su batería de alta capacidad. Actualmente, el nuevo modelo ya está disponible para los compradores en países como Alemania y España. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, la versión del smartphone con 4/256 GB de memoria se vende a un precio de 147 euros en la tienda online oficial de Xiaomi en Alemania. Asimismo, la variante con 128 GB de memoria interna tiene un precio fijado en 126 euros, aunque actualmente no está disponible temporalmente debido a la alta demanda de este modelo más económico. Se ofrecen a los clientes tres colores de chasis: negro, verde y dorado.

Especificaciones técnicas y capacidades de pantalla

El Poco C81 Pro funciona basado en el procesador Unisoc T7250. Una de las principales ventajas del smartphone es su gran pantalla IPS de 6,9 pulgadas. A pesar de que la resolución de píxeles es de 1600 × 720 (HD+), admite una frecuencia de actualización de 120 Hz. Esto garantiza un movimiento fluido de la interfaz y el contenido, un indicador poco común para los dispositivos de este rango de precio.

La autonomía del smartphone también es notable. Está equipado con una batería de 6000 mAh, que permite al usuario al menos dos días de uso activo. Las dimensiones del dispositivo son 171,56 x 79,47 x 8,15 mm y su peso es de 208 gramos. El escáner de huellas dactilares se encuentra en el lateral del chasis.

Procesador: Unisoc T7250 ;

Pantalla: 6,9 pulgadas, 120 Hz ;

Memoria: 4/128 GB o 4/256 GB ;

Batería: 6000 mAh ;

Sistema operativo: HyperOS 3.

Cámara y funciones adicionales

En cuanto a la cámara, el Poco C81 Pro tiene especificaciones más sencillas: la cámara principal cuenta con un sensor de 13 megapíxeles, mientras que el panel frontal tiene una cámara selfie de 8 megapíxeles. Esto indica que este smartphone no está destinado a tomar fotografías de alta calidad, sino a mantener la carga durante mucho tiempo y realizar tareas diarias.

Además, el dispositivo conserva un módulo NFC para pagos modernos y un conector de audio de 3,5 mm para auriculares con cable. Como software, viene instalado el último shell HyperOS 3 de Xiaomi. Por ahora no hay información sobre la llegada oficial de este modelo al mercado uzbeko, pero basándose en los precios europeos, podría convertirse en uno de los smartphones más económicos de nuestra región.