El jefe de la NASA apoya la idea de Elon Musk sobre los motores de antimateria

Las tecnologías de antimateria, que se espera revolucionen la exploración espacial, han vuelto a captar la atención. Jared Isaacman, administrador de la NASA, expresó una opinión positiva sobre la idea propuesta por el multimillonario Elon Musk de utilizar motores de antimateria para vuelos interestelares. Aunque estas tecnologías se encuentran aún en fase teórica, su potencial se ve como la única fuente capaz de llevar a la humanidad más allá del sistema solar. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La antimateria es un conjunto de partículas que son el «reflejo en el espejo» de la materia ordinaria. Por ejemplo, el positrón corresponde al electrón y el antiprotón al protón. Según las leyes de la física, cuando la materia y la antimateria colisionan, ocurre un proceso de aniquilación. En este proceso, su masa se libera casi por completo en forma de energía. Este proceso se considera la fuente de energía más potente basada en la fórmula E=mc2.

Nuevas oportunidades para los vuelos espaciales

Actualmente, los combustibles químicos utilizados para los motores de cohetes han llegado casi a sus límites máximos. Con las tecnologías actuales, llegar a Marte o a planetas más lejanos requeriría años. Los motores de antimateria podrían reducir esta distancia significativamente. Por esta razón, Elon Musk y los expertos de la NASA consideran esta dirección como el proyecto más prometedor del futuro.

Elon Musk destacó recientemente en sus redes sociales que la humanidad debería gastar «un billón de billones de dólares» para producir antimateria y así viajar a otros sistemas estelares. Esta predicción surge mientras el jefe de SpaceX consolida su posición como el hombre más rico del mundo. Según Musk, la verdadera colonización del espacio solo se logrará mediante una fuente de energía infinita.

Según ixbt.com, el principal problema del uso de la antimateria es su costo extremadamente alto y la dificultad de su almacenamiento. Hoy en día, incluso los laboratorios más grandes del mundo solo pueden obtener cantidades minúsculas (en nanogramos). No puede almacenarse en un recipiente ordinario, ya que cualquier colisión con cualquier materia provoca una explosión inmediata.

No obstante, la colaboración entre la NASA y las empresas privadas podría ser la base para llevar esta teoría a la práctica. El apoyo de Jared Isaacman indica que la agencia espacial de EE. UU. está dispuesta a abandonar los combustibles tradicionales en el futuro y confiar en los logros de la física cuántica. Tales tecnologías no solo reducirían el tiempo de viaje, sino que permitirían disminuir significativamente el peso de las naves espaciales.

En conclusión, aunque los motores de antimateria parecen ciencia ficción por ahora, la determinación de innovadores como Elon Musk y los líderes de la NASA demuestra que la aspiración humana hacia los viajes interestelares es seria. Se espera que las investigaciones en este campo inicien una nueva era de exploración espacial en las próximas décadas.