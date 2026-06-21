El jefe de la NASA apoya la idea de Elon Musk sobre los motores de antimateria

·32·Tecnología
El jefe de la NASA apoya la idea de Elon Musk sobre los motores de antimateria

Las tecnologías de antimateria, que se espera revolucionen la exploración espacial, han vuelto a captar la atención. Jared Isaacman, administrador de la NASA, expresó una opinión positiva sobre la idea propuesta por el multimillonario Elon Musk de utilizar motores de antimateria para vuelos interestelares. Aunque estas tecnologías se encuentran aún en fase teórica, su potencial se ve como la única fuente capaz de llevar a la humanidad más allá del sistema solar. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La antimateria es un conjunto de partículas que son el «reflejo en el espejo» de la materia ordinaria. Por ejemplo, el positrón corresponde al electrón y el antiprotón al protón. Según las leyes de la física, cuando la materia y la antimateria colisionan, ocurre un proceso de aniquilación. En este proceso, su masa se libera casi por completo en forma de energía. Este proceso se considera la fuente de energía más potente basada en la fórmula E=mc2.

Nuevas oportunidades para los vuelos espaciales

Actualmente, los combustibles químicos utilizados para los motores de cohetes han llegado casi a sus límites máximos. Con las tecnologías actuales, llegar a Marte o a planetas más lejanos requeriría años. Los motores de antimateria podrían reducir esta distancia significativamente. Por esta razón, Elon Musk y los expertos de la NASA consideran esta dirección como el proyecto más prometedor del futuro.

Elon Musk destacó recientemente en sus redes sociales que la humanidad debería gastar «un billón de billones de dólares» para producir antimateria y así viajar a otros sistemas estelares. Esta predicción surge mientras el jefe de SpaceX consolida su posición como el hombre más rico del mundo. Según Musk, la verdadera colonización del espacio solo se logrará mediante una fuente de energía infinita.

Según ixbt.com, el principal problema del uso de la antimateria es su costo extremadamente alto y la dificultad de su almacenamiento. Hoy en día, incluso los laboratorios más grandes del mundo solo pueden obtener cantidades minúsculas (en nanogramos). No puede almacenarse en un recipiente ordinario, ya que cualquier colisión con cualquier materia provoca una explosión inmediata.

No obstante, la colaboración entre la NASA y las empresas privadas podría ser la base para llevar esta teoría a la práctica. El apoyo de Jared Isaacman indica que la agencia espacial de EE. UU. está dispuesta a abandonar los combustibles tradicionales en el futuro y confiar en los logros de la física cuántica. Tales tecnologías no solo reducirían el tiempo de viaje, sino que permitirían disminuir significativamente el peso de las naves espaciales.

En conclusión, aunque los motores de antimateria parecen ciencia ficción por ahora, la determinación de innovadores como Elon Musk y los líderes de la NASA demuestra que la aspiración humana hacia los viajes interestelares es seria. Se espera que las investigaciones en este campo inicien una nueva era de exploración espacial en las próximas décadas.

NASAElon MuskAntimateriaEspacioSpaceX
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX se prepara para conquistar el espacio: finaliza la construcción del complejo GigabaySpaceX se prepara para conquistar el espacio: finaliza la construcción del complejo GigabayHoy, 10:24Donald Trump presenta el nuevo Air Force One equipado con el sistema StarlinkDonald Trump presenta el nuevo Air Force One equipado con el sistema StarlinkHoy, 09:25Pantalla sin batería: Waveshare presenta una pantalla E-Ink alimentada por NFCPantalla sin batería: Waveshare presenta una pantalla E-Ink alimentada por NFCHoy, 08:51El bloqueo de Telegram en India provoca un aumento drástico en la popularidad de VPN y SignalEl bloqueo de Telegram en India provoca un aumento drástico en la popularidad de VPN y SignalHoy, 03:22Piratería musical en el Reino Unido: condenan a un vendedor de CDs al estilo de los años 2000Piratería musical en el Reino Unido: condenan a un vendedor de CDs al estilo de los años 2000Hoy, 02:50Xiaomi lanza el smartphone económico Poco C81 Pro en el mercado europeoXiaomi lanza el smartphone económico Poco C81 Pro en el mercado europeoHoy, 02:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado