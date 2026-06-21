OnePlus presenta el smartphone económico N6 con una batería de 8000 mAh

En el mercado de los smartphones, la cuestión de la autonomía y la durabilidad sigue siendo muy relevante. OnePlus ofrece una solución particular al revelar las especificaciones técnicas del nuevo modelo OnePlus N6. La principal ventaja del dispositivo es su batería récord de 8000 mAh y su precio asequible. Así lo informa Ixbt.com.

Según Ixbt.com, el nuevo smartphone puede durar hasta tres días en modo de uso medio con una sola carga. Este indicador resulta muy atractivo en un momento en que la mayoría de los flagships actuales se limitan a un solo día de carga. Los ingenieros de la compañía también se han centrado en la vida útil de la batería: está diseñada para funcionar durante 7 años sin perder significativamente su capacidad.

Garantía de carga rápida y eficiencia

El modelo OnePlus N6 es compatible con la tecnología de carga por cable de 45 W. El fabricante señala que solo 5 minutos de carga proporcionan energía suficiente para ver vídeos en YouTube durante dos horas. Esto será sin duda muy útil para los usuarios en situaciones urgentes.

El hardware interno del dispositivo se basa en el chipset MediaTek Dimensity 6300. Aunque este procesador pertenece al segmento medio, la empresa garantiza que el software del smartphone funcionará de manera fluida y sin bloqueos durante 60 meses, es decir, 5 años. Esto es poco común en dispositivos económicos.

Diseño juvenil y política de precios

OnePlus presenta el nuevo modelo como un producto destinado principalmente al público joven. Combinando un diseño moderno y una alta autonomía, se espera que el OnePlus N6 salga a la venta por unos 200 USD. En el mercado de smartphones de Uzbekistán, los dispositivos de este rango de precio siempre tienen una alta demanda.

El estreno oficial del smartphone será el 30 de junio de este año. Ese día se proporcionará información detallada sobre todos los parámetros técnicos del dispositivo, incluyendo el tipo de pantalla, las capacidades de las cámaras y las configuraciones de memoria. Los aspectos conocidos hasta ahora convierten al OnePlus N6 en uno de los competidores más fuertes de su categoría.