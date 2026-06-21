Conflicto entre Anthropic y la administración Trump: ¿qué está pasando en el mercado de la AI?

·37·Tecnología
Conflicto entre Anthropic y la administración Trump: ¿qué está pasando en el mercado de la AI?

Las restricciones impuestas a la empresa Anthropic por la administración del actual presidente de EE. UU., Donald Trump, han causado un gran revuelo en el mundo de la inteligencia artificial (AI). Debido a una orden de control de exportaciones, la empresa se vio obligada a pasar sus dos modelos más recientes —las plataformas Fable 5 y Mythos 5— al modo offline. Esta decisión ha puesto sobre la mesa no solo la competencia entre gigantes tecnológicos, sino también cuestiones de soberanía digital y seguridad nacional. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Como se destacó en el podcast Equity de TechCrunch, las relaciones entre Anthropic y la Casa Blanca son mucho más frías que con otros laboratorios de AI. Según la información, el gobierno teme que representantes de estados extranjeros puedan utilizar estos modelos. Sin embargo, los representantes de Anthropic, argumentando que es técnicamente imposible verificar la ciudadanía de los usuarios e incluso que hay muchos extranjeros entre sus propios empleados, prefirieron desactivar los modelos por completo.

¿Seguridad o astucia competitiva?

Lo interesante es que se dice que la intervención de Amazon causó esta situación. Según los informes, investigadores de Amazon encontraron una forma de evadir el sistema de seguridad del modelo Fable 5 y el CEO de Amazon, Andy Jassy, informó personalmente a la Casa Blanca. Tras esto, los acontecimientos se aceleraron y la instrucción de detener los modelos fue dada a Anthropic el viernes por la noche.

Expertos líderes en ciberseguridad ya han enviado una carta abierta a Donald Trump solicitando la anulación de esta orden. En su opinión, retirar del mercado modelos con capacidades avanzadas de ciberseguridad podría perjudicar los sistemas de defensa internos de EE. UU., ya que estas tecnologías son fundamentales no solo para el ataque, sino también para la protección de las redes.

Cambios en el mercado y consecuencias

La pregunta de quién se beneficia de este conflicto inquieta a muchos. Por un lado, competidores como OpenAI y Google podrían aprovechar el retiro temporal de Anthropic. Por otro lado, esta "prohibición" también funciona como una publicidad particular para Anthropic. Los expertos sugieren que esto podría aumentar el prestigio de la empresa, aplicando la idea de que "todos aman al chico malo".

Esta noticia también es relevante para los usuarios y desarrolladores uzbekos. Tales restricciones a escala global indican que las limitaciones regionales en el uso de herramientas de inteligencia artificial podrían intensificarse. Por ahora, sigue siendo desconocido cuándo volverán los modelos de Anthropic o si la administración Trump suavizará sus exigencias.

AnthropicDonald TrumpInteligencia ArtificialAmazonTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Revolución en el transporte marítimo: BeHydro presenta un motor de hidrógeno de 3630 caballosRevolución en el transporte marítimo: BeHydro presenta un motor de hidrógeno de 3630 caballosHoy, 21:22El Dassault Falcon 10X realizó su primer vuelo: una nueva era en la aviación de negociosEl Dassault Falcon 10X realizó su primer vuelo: una nueva era en la aviación de negociosHoy, 20:50El autopiloto de Tesla causa otra tragedia: un coche eléctrico choca contra una casa en TexasEl autopiloto de Tesla causa otra tragedia: un coche eléctrico choca contra una casa en TexasHoy, 20:25iOS 27 para usuarios de iPhone: ¿qué otras funciones de AI existen además de Siri?iOS 27 para usuarios de iPhone: ¿qué otras funciones de AI existen además de Siri?Hoy, 19:51«Superautopista» para el litio: los nanotubos de nitruro de boro aceleran el movimiento de iones 30 veces«Superautopista» para el litio: los nanotubos de nitruro de boro aceleran el movimiento de iones 30 vecesHoy, 19:22El processeur AMD Ryzen 9 9900X se ha « hinchado » inesperadamente: un nuevo problema técnicoEl processeur AMD Ryzen 9 9900X se ha « hinchado » inesperadamente: un nuevo problema técnicoHoy, 18:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado