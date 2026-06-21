Conflicto entre Anthropic y la administración Trump: ¿qué está pasando en el mercado de la AI?

Las restricciones impuestas a la empresa Anthropic por la administración del actual presidente de EE. UU., Donald Trump, han causado un gran revuelo en el mundo de la inteligencia artificial (AI). Debido a una orden de control de exportaciones, la empresa se vio obligada a pasar sus dos modelos más recientes —las plataformas Fable 5 y Mythos 5— al modo offline. Esta decisión ha puesto sobre la mesa no solo la competencia entre gigantes tecnológicos, sino también cuestiones de soberanía digital y seguridad nacional. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Como se destacó en el podcast Equity de TechCrunch, las relaciones entre Anthropic y la Casa Blanca son mucho más frías que con otros laboratorios de AI. Según la información, el gobierno teme que representantes de estados extranjeros puedan utilizar estos modelos. Sin embargo, los representantes de Anthropic, argumentando que es técnicamente imposible verificar la ciudadanía de los usuarios e incluso que hay muchos extranjeros entre sus propios empleados, prefirieron desactivar los modelos por completo.

¿Seguridad o astucia competitiva?

Lo interesante es que se dice que la intervención de Amazon causó esta situación. Según los informes, investigadores de Amazon encontraron una forma de evadir el sistema de seguridad del modelo Fable 5 y el CEO de Amazon, Andy Jassy, informó personalmente a la Casa Blanca. Tras esto, los acontecimientos se aceleraron y la instrucción de detener los modelos fue dada a Anthropic el viernes por la noche.

Expertos líderes en ciberseguridad ya han enviado una carta abierta a Donald Trump solicitando la anulación de esta orden. En su opinión, retirar del mercado modelos con capacidades avanzadas de ciberseguridad podría perjudicar los sistemas de defensa internos de EE. UU., ya que estas tecnologías son fundamentales no solo para el ataque, sino también para la protección de las redes.

Cambios en el mercado y consecuencias

La pregunta de quién se beneficia de este conflicto inquieta a muchos. Por un lado, competidores como OpenAI y Google podrían aprovechar el retiro temporal de Anthropic. Por otro lado, esta "prohibición" también funciona como una publicidad particular para Anthropic. Los expertos sugieren que esto podría aumentar el prestigio de la empresa, aplicando la idea de que "todos aman al chico malo".

Esta noticia también es relevante para los usuarios y desarrolladores uzbekos. Tales restricciones a escala global indican que las limitaciones regionales en el uso de herramientas de inteligencia artificial podrían intensificarse. Por ahora, sigue siendo desconocido cuándo volverán los modelos de Anthropic o si la administración Trump suavizará sus exigencias.