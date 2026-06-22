Se ha producido un punto de inflexión importante en la industria energética estadounidense. La empresa Valar Atomics anunció el lanzamiento exitoso de su microrreactor llamado Ward 250, logrando una reacción nuclear en cadena estable. Estas pruebas, realizadas en el laboratorio de energía de San Rafael en Utah, representan uno de los pasos más importantes hacia la comercialización de los microrreactores nucleares de nueva generación. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Lo sorprendente de este proyecto es la velocidad de su ejecución. Según Isaiya Taylor, fundador y CEO de Valar Atomics, hace solo nueve meses el lugar donde se encuentra el complejo era un terreno vacío. En poco tiempo, la empresa logró no solo construir la instalación, sino también poner en funcionamiento un dispositivo tecnológico complejo. Este resultado se califica como un ritmo sin precedentes para la industria nuclear.

Tecnologías de nueva generación y apoyo estatal

El proyecto Ward 250 se llevó a cabo dentro del programa piloto del Departamento de Energía de EE. UU., convirtiéndose en el primer proyecto autorizado para someterse a pruebas de tan alto nivel fuera de los laboratorios nacionales. Según ixbt.com, este microrreactor no es solo un experimento de laboratorio, sino un dispositivo energético completo destinado a la producción de electricidad a escala industrial en el futuro.

El proyecto fue desarrollado de acuerdo con un decreto presidencial firmado en mayo de 2025. El documento establecía la tarea de poner en marcha al menos tres reactores de demostración de nueva generación para julio de 2026. Valar Atomics fue la segunda empresa en cumplir este requisito, después de que Antares Nuclear lo hiciera con su reactor Mark-0.

Evitando la burocracia y planes futuros

El gobierno de EE. UU. ha implementado un mecanismo de licencia especial para acelerar estos proyectos innovadores. Este mecanismo permite probar reactores experimentales bajo un procedimiento simplificado, mientras que los procesos de acuerdos comerciales estándar continúan en paralelo. Este enfoque redujo significativamente el tiempo de transición desde los planos hasta las pruebas prácticas.

Tras el éxito de las pruebas, el Departamento de Energía de EE. UU. anunció una nueva iniciativa llamada Nuclear Energy Launch Pad. Sus objetivos principales son:

Eliminar las barreras burocráticas en el campo de las tecnologías nucleares;

Acelerar el paso de proyectos prometedores a la fase de pruebas;

Atraer inversiones del sector privado a la energía nuclear;

Ampliar la red de reactores modulares pequeños.

Esta experiencia es muy importante para países como Uzbekistán que aspiran a desarrollar la energía nuclear. Los reactores modulares pequeños se construyen más rápido que las grandes centrales nucleares, se consideran más seguros y sirven como una solución conveniente para suministrar energía a regiones remotas. El éxito de Valar Atomics indica que las estaciones nucleares compactas y móviles se convertirán en una parte integral del mercado energético en el futuro cercano.