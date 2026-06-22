Alemania da un paso clave hacia el «Sol artificial»: se inaugura un nuevo centro de investigación

Alemania ha puesto en marcha un gran proyecto para el desarrollo de tecnologías de fusión nuclear que se espera revolucionen el sector energético. El nuevo centro de investigación llamado High Energy Density Initiative (HEDI), en colaboración entre la Universidad de Rostock y el centro Dresden-Rossendorf (HZDR), ha comenzado oficialmente sus actividades. Este centro se dedicará al estudio de los estados extremos de la materia que servirán de base para los futuros reactores de fusión. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La ceremonia de inauguración del centro HEDI contó con la presencia de representantes de la ciencia, la industria y el gobierno. Dorothee Bär, ministra federal de Investigación, Tecnología y Espacio, destacó que este centro se convertirá en un eslabón crucial del programa nacional de fusión nuclear. Ayudará a comprender mejor el comportamiento del combustible dentro de los reactores experimentales, lo que permitirá eliminar los principales obstáculos en el camino hacia la creación de un «Sol artificial».

La fusión nuclear ha sido considerada durante mucho tiempo como una de las fuentes de energía más prometedoras para la humanidad. A diferencia de las centrales nucleares convencionales, no emite dióxido de carbono a la atmósfera y tiene la capacidad de producir energía eléctrica infinita con una cantidad mínima de residuos radiactivos. Sin embargo, los procesos que ocurren dentro de estos dispositivos aún no se comprenden totalmente, y las investigaciones de HEDI están orientadas precisamente a llenar ese vacío.

Investigaciones sobre fusión láser y presiones extremas

En el marco del proyecto, a principios de junio se creó el Instituto de Física de Alta Densidad de Energía. Se prevé que la construcción de este complejo, financiado por el gobierno alemán y el estado de Sajonia, finalice para el año 2030. La región de Mecklemburgo-Pomerania Occidental anunció una inversión de aproximadamente 20 millones de euros para este complejo de investigación.

Una de las direcciones principales del centro es lograr la fusión nuclear mediante el método de confinamiento inercial. Según ixbt.com, en esta tecnología se utiliza láseres ultra potentes para comprimir una cápsula de combustible y calentarla a niveles de temperatura y presión extremos, como en el centro de las estrellas. Este proceso permite estudiar estados anómalos de la materia denominados «materia caliente y densa».

Los científicos de HEDI analizan el comportamiento de elementos ligeros bajo presiones de millones y miles de millones de atmósferas. Tales condiciones se encuentran no solo en los dispositivos de fusión, sino también en el interior de gigantes gaseosos y otros objetos cósmicos extremos. Los datos obtenidos servirán de base para diseñar reactores más eficientes y fiables en el futuro.

El nuevo centro colaborará estrechamente con el European XFEL, el láser de rayos X más grande de Europa, y con otras organizaciones científicas mundiales. Asimismo, HEDI ha firmado un acuerdo de colaboración con la startup Marvel Fusion, que desarrolla dispositivos de fusión láser con fines comerciales. Según Ronald Redmer, director del proyecto, es imposible comercializar la energía de fusión sin comprender la naturaleza de la materia en estados extremos.