Starlink conecta escuelas de Perú: 30 000 estudiantes acceden a la red

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Starlink conecta escuelas de Perú: 30 000 estudiantes acceden a la red

El sistema de comunicación satelital Starlink de SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha llevado a cabo un proyecto importante para combatir la brecha digital en América del Sur. Gracias a una iniciativa realizada en colaboración con Ensena Peru y BCP Comunica, más de 30 000 estudiantes que viven en las zonas más remotas de Perú ahora tienen acceso a internet de alta velocidad. Así lo informa Ixbt.com.

Este proyecto abarcó 160 instituciones educativas del país. Anteriormente, el uso de recursos digitales era casi imposible en estas zonas, ya que el relieve complejo y las regiones montañosas impedían la instalación de internet por cable tradicional. La tecnología de Starlink resolvió este problema transmitiendo una señal estable desde el espacio, sin necesidad de construir infraestructura terrestre.

Una nueva era en la educación digital

Según ixbt.com, gracias a la comunicación satelital, los estudiantes ahora pueden acceder sin interrupciones a clases en línea, plataformas educativas internacionales y bibliotecas digitales. Esto se considera un paso importante para igualar las oportunidades de aprendizaje entre las escuelas rurales y urbanas. El internet con baja latencia permite implementar tecnologías modernas incluso en las aldeas más remotas.

La principal ventaja del sistema Starlink es que permite conectar a toda una comunidad en muy poco tiempo. La ubicación geográfica de Perú —los Andes y la selva amazónica— ha representado un gran desafío para los proveedores tradicionales. Las terminales satelitales, en cambio, funcionan inmediatamente después de su instalación y garantizan una conexión estable.

Cobertura global y planes futuros

Perú no es el único país que utiliza esta tecnología. Starlink implementó previamente sus servicios en 30 escuelas rurales de Malawi, en África. Asimismo, miles de estudiantes y docentes en zonas remotas de países como Kenia, Paraguay y Bolivia han logrado conectarse con el mundo moderno mediante este sistema.

Recientemente, SpaceX también obtuvo el permiso oficial del gobierno de Costa de Marfil para prestar los servicios de Starlink. Esto demuestra que la estrategia de la empresa para cubrir los puntos sin acceso a internet a escala global continúa avanzando.

En el contexto de Uzbekistán, la importancia de estas tecnologías también es alta. Para dotar de internet de alta velocidad a las escuelas en las zonas montañosas y desiertos remotos del país, los sistemas satelitales como Starlink podrían ser una alternativa importante en el futuro. Actualmente, este sistema se está convirtiendo en una de las herramientas principales para mejorar la calidad educativa y elevar la alfabetización digital en todo el mundo.

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Abror Shuhratov
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