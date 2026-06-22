Tecnología del futuro en Tashkent: comienza la construcción de una fábrica de robots humanoides

Se ha dado un paso gigante en la capital para iniciar una nueva era en el campo de las altas tecnologías. Según el Ministerio de Inversiones, Industria y Comercio, ha comenzado la construcción de una fábrica moderna especializada en la producción de robots humanoides y sus componentes en la ciudad de Tashkent.

Ceremonia solemne e invitados de honor

La ceremonia de colocación de la primera piedra de la empresa tuvo lugar el 15 de junio en la zona industrial «Nueva Generación», en el marco del Foro Internacional de Inversiones de Tashkent.

En este evento histórico participaron representantes oficiales y líderes del sector de ambos países. Entre los invitados se encontraban el viceprimer ministro Jamshid Khojaev, el viceministro de Inversiones, Industria y Comercio Ilzat Kasimov, el embajador de Corea del Sur en Uzbekistán Won Do-yeon y el presidente de la compañía Robotis, Kim Byong-su.

Cifras clave de la fábrica del futuro

Este proyecto es valorado como una de las iniciativas más importantes para el desarrollo de la robótica en Uzbekistán. Los principales indicadores del proyecto son los siguientes:

Volumen de inversión: Casi 70 millones de dólares

Nuevos puestos de trabajo: Más de 2 000 puestos de trabajo altamente cualificados

Área de producción: Un complejo moderno que se construirá en un área de 10 hectáreas

Socio reconocido por los gigantes mundiales: ¿qué hay que saber sobre Robotis?

La compañía surcoreana Robotis, que ha iniciado su cooperación con Uzbekistán, no es una empresa ordinaria, sino uno de los líderes mundiales en el campo de la robótica autónoma. Fundada en 1999, la empresa cuenta con activos totales de 2 500 millones de dólares y posee oficinas oficiales en EE. UU., Japón y China.

El prestigio y la fiabilidad de Robotis también se pueden conocer a través de la lista de gigantes mundiales con los que colabora:

Marcas que utilizan las tecnologías de la empresa: Amazon, Microsoft, Apple, NASA, Google, Samsung y BMW.

La nueva empresa no solo producirá productos de alta tecnología, sino que también servirá para introducir la experiencia internacional y mejorar las cualificaciones del personal local. Se espera que sea uno de los mayores logros de Uzbekistán en el camino del desarrollo innovador.