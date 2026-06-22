Lucid Motors en crisis: la empresa despide al 18 % de su plantilla

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos de lujo Lucid Motors ha anunciado cambios estructurales profundos. El nuevo CEO, Silvio Napoli, ha decidido reducir la fuerza laboral en un 18 %, aproximadamente 1 500 empleados, con el objetivo de simplificar la gestión y reducir costes. Este es el segundo recorte masivo en cuatro meses, después de que en febrero la empresa se despidiera del 12 % de su personal. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según el comunicado de la empresa, también se ha cancelado el segundo turno de producción de vehículos eléctricos en la planta de Casa Grande, Arizona. Estas medidas se consideran necesarias para hacer que la plataforma de Lucid Motors sea más competitiva y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. Actualmente, se observa un enfriamiento del mercado de vehículos eléctricos en EE. UU., lo que obliga incluso a los gigantes automotrices más grandes a revisar sus planes.

Cambios en la dirección e inestabilidad de personal

Los recortes no solo afectaron a los trabajadores operativos, sino también a los directivos de alto nivel. Marc Winterhoff, quien fungió como CEO interino durante más de un año, ha dejado definitivamente la empresa. Anteriormente se esperaba que asumiera el cargo de director de operaciones (COO), pero Lucid Motors decidió eliminar este puesto por completo. Esta rotación de personal no es nueva: en los últimos dos años, más de diez altos ejecutivos, incluidos el ex CEO Peter Rawlinson y el ingeniero jefe Eric Bach, han dejado sus cargos.

Lucid Motors planea completar este proceso de reestructuración para el tercer trimestre de este año. Según datos de la empresa, los despidos y la optimización de procesos ahorrarán aproximadamente 158 millones de dólares anuales. Al mismo tiempo, se prevé un gasto de 32 millones de dólares para el pago de indemnizaciones por despido.

Planes futuros: Lucid Cosmos y robotaxis

A pesar de la situación crítica, la empresa trabaja en el lanzamiento de su primer modelo SUV destinado al mercado masivo, el Lucid Cosmos. Este vehículo eléctrico , cuyo precio se espera que sea inferior a 50 000 dólares, debería convertirse en el principal motor de ingresos para Lucid Motors. La empresa aspira a alcanzar a una audiencia más amplia y competir seriamente con rivales como Tesla.

Además, Lucid intenta posicionarse en el campo de las tecnologías de conducción autónoma. La empresa planea lanzar un servicio de robotaxis de lujo en San Francisco en colaboración con Uber y Nuro. Propiedad del fondo de inversión público de Arabia Saudita, la marca se esfuerza por no detener sus proyectos innovadores a pesar de las dificultades financieras.

Según los expertos, el periodo actual es decisivo para Lucid Motors. Al ajustar el volumen de producción a la demanda y reducir drásticamente los costes, la empresa busca alcanzar la estabilidad a largo plazo. Sin embargo, la inestabilidad de los cuadros directivos y la caída general del mercado generan ciertas preocupaciones sobre el éxito futuro de la marca.