Instagram conquista las pantallas grandes: prueban nuevos formatos en la aplicación de TV

La red social Instagram está trabajando en la renovación y ampliación de su aplicación destinada a televisores. La compañía ahora pretende llevar a las pantallas de TV no solo videos cortos, sino también contenidos de larga duración, series multiepisodios y transmisiones en vivo. Este paso indica que la plataforma está saliendo del marco tradicional de las redes sociales para competir con los grandes servicios de streaming. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, la corporación Meta quiere convertir la plataforma Instagram en la principal fuente de entretenimiento para los usuarios en los hoteles. Con este objetivo, se está implementando un sistema de canales especiales en la aplicación de TV. Cuando los usuarios abran la aplicación, podrán ver temas acordes a sus intereses —humor, deportes o contenidos de sus blogueros favoritos— en forma de canales independientes.

Competencia con los servicios de streaming

Instagram ha competido durante mucho tiempo con TikTok y YouTube, pero la nueva estrategia muestra que también está entrando en el terreno de gigantes como Netflix y Amazon Prime Video. Los contenidos serializados y los videos de formato largo sirven para retener a los usuarios más tiempo en pantalla. Esto, a su vez, permite a los anunciantes alcanzar una audiencia nueva y más amplia.

Técnicamente, también se están añadiendo varias comodidades. Ahora la aplicación de Instagram TV también estará disponible en los smart-TV de Samsung. Anteriormente, este programa se había lanzado en las plataformas Amazon Fire y Google TV. Asimismo, los usuarios tendrán la posibilidad de transmitir (cast) directamente sus videos Reels o contenidos guardados desde sus smartphones al televisor.

Uno de los cambios más importantes en la plataforma es el soporte para videos horizontales. Aunque Instagram ha hecho hincapié en el formato vertical durante mucho tiempo, los videos en modo paisaje resultan más naturales y cómodos para las pantallas de televisión. Por ello, se está probando una sección especial para videos horizontales en la aplicación.

Además, se ha creado la posibilidad de ver la sección de Stories a través de la aplicación de TV. Anteriormente, solo se podían ver videos Reels en esta aplicación. Ahora, los usuarios pueden seguir las actividades diarias de sus familiares y amigos en pantalla grande. Estas novedades están orientadas a hacer que el ecosistema de Instagram sea aún más integrado.

Proyectos exclusivos de larga duración y multiepisodios;

Visionado de transmisiones en vivo en alta calidad en pantalla grande;

Contenidos de video profesionales en formato horizontal;

Transferencia de contenido del smartphone a la TV con un solo toque.

Estas novedades también son de gran relevancia para los usuarios en Uzbekistán. Mientras aumenta el número de usuarios de Smart TV en nuestro país, la expansión de la aplicación de Instagram puede impulsar a los creadores de contenido locales (vineurs y blogueros) a adoptar nuevos formatos. Ahora se espera que los creadores uzbekos publiquen no solo videos de 15 segundos, sino también programas y series completas en esta plataforma.