En la medicina moderna, el método de estimular el cerebro mediante impulsos eléctricos se utiliza ampliamente para tratar la enfermedad de Parkinson, la depresión y los trastornos obsesivo-compulsivos. Sin embargo, hasta ahora, actuar sobre las capas profundas del cerebro requería una cirugía compleja y la implantación de electrodos. Un grupo de científicos suizos propone un nuevo método no invasivo y sin cirugía que podría resolver este problema. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Investigadores de la Universidad de Ginebra, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y la Escuela Politécnica Federal de Lausana desarrollaron conjuntamente la tecnología de "temporal interference stimulation" (TIS) — estimulación por interferencia temporal. La particularidad de este método es que envía dos campos eléctricos de alta frecuencia a través de electrodos colocados en el cuero cabelludo. Aunque las neuronas no responden directamente a estas frecuencias, reaccionan a la señal de baja frecuencia generada por su colisión (interferencia).

Mecanismo de funcionamiento de la nueva tecnología

Teóricamente, el método TIS permite actuar de manera puntual sobre las estructuras más profundas sin dañar las capas superiores del cerebro. Para comprobar esta teoría en la práctica, los científicos realizaron experimentos con ratones mediante electrofisiología, visualización de la actividad neuronal e IRM funcional. Los resultados de la investigación demostraron que la TIS puede activar efectivamente las áreas objetivo.

Sin embargo, durante los experimentos surgió un problema inesperado: los impulsos eléctricos estimularon no solo el punto deseado, sino también otras áreas circundantes. Esto evidenció la necesidad de aumentar la precisión del método. Valerio Zerbi, participante en el estudio, señaló que la IRM funcional permitió visualizar todas las áreas activadas y evaluar cuantitativamente los efectos secundarios, lo que supuso un paso importante en el perfeccionamiento del método.

Perspectivas futuras y aplicaciones clínicas

Para aumentar la selectividad, los ingenieros añadieron una tercera configuración de electrodos. Este electrodo adicional sirve para anular las interferencias eléctricas excesivas fuera del área objetivo. Se espera que este enfoque haga que la estimulación sea más precisa y segura.

Los autores señalan que el nuevo enfoque aún no puede sustituir completamente la estimulación cerebral profunda (DBS) que requiere intervención neuroquirúrgica. No obstante, en el futuro podría convertirse en una alternativa no invasiva o herramienta complementaria para tratar la depresión y otras enfermedades neurológicas. La tarea principal actual consiste en controlar totalmente las zonas de activación no deseadas.

Los resultados de la investigación indican un gran crecimiento en el campo de la neuroestimulación puntual y sin cirugía. Si esta tecnología supera con éxito los ensayos clínicos, podría comenzar una nueva era en el tratamiento no quirúrgico de enfermedades neurológicas graves, incluso en países como Uzbekistán.