Se comienza a distribuir One UI 8.5 basado en Android 16 para usuarios de Samsung Galaxy S24

El gigante tecnológico surcoreano Samsung continúa lanzando actualizaciones de software para sus dispositivos insignia. Los propietarios de smartphones Galaxy S24 en Europa han comenzado a recibir la nueva interfaz One UI 8.5 basada en el sistema operativo Android 16. Esta actualización no solo mejora la estabilidad del sistema, sino que también presta seria atención a los problemas de seguridad. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información proporcionada por Tarun Vats, el nuevo firmware se distribuye bajo los números S928BXXS6DZF2, S928BOXM6DZF2 y S928BXXS6DZF1. Cabe destacar que las capturas de pantalla difundidas en las redes confirman que esta actualización está creada precisamente sobre la plataforma Android 16. Esto demuestra la estrategia de Samsung de entregar rápidamente las nuevas funciones de Google a sus usuarios.

El tamaño del paquete de actualización es de aproximadamente 484 MB. Este paquete también incluye los parches de seguridad con fecha del 5 de junio de 2026. Tales medidas de seguridad son de gran importancia para proteger los datos personales de los usuarios y eliminar los puntos vulnerables del sistema. Se espera que esta actualización llegue gradualmente a los usuarios de Samsung en Uzbekistán en las próximas semanas.

Etapas de distribución global

Este firmware fue probado con éxito y comenzó a distribuirse masivamente hace una semana en la patria de la compañía, Corea del Sur. Ahora es el turno del mercado europeo. Según los expertos, la expansión global de la interfaz One UI 8.5 demuestra una vez más el liderazgo de Samsung en el soporte de software.

Asimismo, la noticia indica que los procesos de actualización para la serie Galaxy S23 del año pasado están a punto de comenzar. A partir de esta semana, los propietarios de Galaxy S23 en Corea del Sur también podrán descargar la versión One UI 8.5. Esto evidencia que Samsung no deja de lado sus modelos insignia anteriores.

El insider Tarun Vats ya había proporcionado información precisa sobre los productos de Samsung. Específicamente, predijo correctamente la fecha de lanzamiento de la versión beta de One UI 8.0 y los tiempos de presentación de los modelos Galaxy S24 y Galaxy S25. Sus siguientes datos han sido una noticia esperada para los usuarios del ecosistema Samsung.

Actualmente, los propietarios de Galaxy S24 pueden ingresar a la sección de ajustes de sus dispositivos y verificar la nueva versión a través del menú "Actualización de software". Se recomienda utilizar una red Wi-Fi y asegurarse de que la batería del smartphone tenga suficiente carga para descargar la actualización.