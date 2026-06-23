China lidera la carrera de las supercomputadoras: LineShine no tiene rival en el mundo

Un evento ha causado un gran impacto en el mundo tecnológico internacional: la nueva supercomputadora china LineShine ha ocupado el primer lugar en el prestigioso ranking Top500, superando al sistema El Capitan de EE. UU. Esto se valora no solo como un récord de potencia de cálculo, sino también como una demostración de la independencia tecnológica de China a pesar de las sanciones occidentales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Instalado en el Centro Nacional de Computación de Supercomputadoras de Shenzhen, el sistema LineShine registró un rendimiento de 2,198 exaflops en la prueba Linpack. Con esta cifra, se convierte en la primera supercomputadora en la historia de la humanidad en superar la barrera de los 2 exaflops en cálculos FP64. Lo más significativo es que este resultado se logró sin ningún acelerador gráfico, utilizando únicamente procesadores centrales.

Una victoria de las tecnologías nacionales

La base del sistema LineShine consiste en procesadores LX2 basados en la arquitectura Armv9 desarrollada en China. Cada procesador cuenta con 304 núcleos de cálculo y funciona a una frecuencia de 1,55 GHz. En total, el sistema integra aproximadamente 13,8 millones de núcleos. Según ixbt.com, este complejo está equipado con una red interna de alta velocidad llamada LingQi y memoria HBM con un ancho de banda de 4 TB/s para cada procesador.

Además, cada nodo de cálculo está equipado con 256 GB adicionales de memoria DDR5. Para sostener tal potencia, el sistema consume 42,2 MW de energía. LineShine no solo lideró el Top500 tradicional, sino también el ranking HPCG, considerado más relevante para tareas científicas y de ingeniería.

Inteligencia artificial y enfoque científico

Cabe señalar que LineShine se queda ligeramente atrás de sus rivales estadounidenses como El Capitan, Frontier y Aurora en tareas relacionadas con la inteligencia artificial (AI). En la prueba HPL-MxP, el sistema chino obtuvo un resultado de 7,92 exaflops. Esto se debe a la arquitectura del sistema: no depende de aceleradores de AI especializados como AMD Instinct o Intel Ponte Vecchio, sino de cálculos de procesadores clásicos.

Los fabricantes centraron su atención en la modelización científica, cálculos complejos de ingeniería e investigación fundamental de alto rendimiento. Este enfoque convierte al sistema LineShine en la herramienta más perfecta para fines puramente científicos.

El éxito del sistema LineShine demostró que China puede desarrollar su base tecnológica de forma independiente bajo las restricciones de exportación impuestas por EE. UU. Según los expertos, este logro cambiará el equilibrio de poder en el mercado global de supercomputadoras e impulsará la creación de sistemas aún más potentes y eficientes energéticamente en el futuro.