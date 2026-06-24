Revolución en el mundo de los smartphones: preparan en China una batería de 14 000 mAh

La carrera por la autonomía en el mercado de los smartphones alcanza una nueva etapa. Los fabricantes chinos no solo buscan batir récords de velocidad de carga, sino también de capacidad de batería. Según los últimos datos, se espera que pronto aparezca en el mercado un smartphone con una batería sin precedentes de 14 000 mAh. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según el reconocido insider Digital Chat Station, este proyecto ya ha llegado a la fase NPI (New Product Introduction). Esto significa que el dispositivo ha pasado de la idea conceptual al proceso de preparación para la producción en serie. Según escribe la publicación ixbt.com, la marca Honor podría estar trabajando en este milagro tecnológico.

La combinación de peso ligero y potencia colosal

El aspecto más sorprendente de esta noticia es su peso. Normalmente, baterías de tan gran capacidad convertirían al smartphone en un dispositivo pesado y grueso. Sin embargo, se dice que el peso del nuevo modelo será de aproximadamente 220 gramos. Para comparar, el modelo Samsung Galaxy S26 Ultra, cuyo lanzamiento se espera próximamente, pesa 214 gramos, pero su batería es de solo 5 000 mAh.

Para lograr este resultado, se presume que los ingenieros están utilizando nuevos materiales en la fabricación de la batería, específicamente ánodos de silicio-carbono. Esta tecnología permite aumentar drásticamente la densidad energética sin incrementar el volumen físico de la batería. Dada la popularidad de los dispositivos autónomos de Honor, esta novedad es muy relevante para los usuarios.

La competencia se intensifica: Huawei tampoco quiere quedarse atrás

No solo Honor, sino que otro gigante tecnológico chino, Huawei, también está desarrollando su propio modelo orientado a la máxima autonomía. Según el insider, el smartphone de Huawei, además de una batería de capacidad ultra alta, contará con comunicación satelital y un modo de ahorro de energía extremo. Esto asegurará que el dispositivo permanezca conectado incluso en las condiciones más difíciles.

Cabe recordar que recientemente Honor presentó el modelo Honor X80 Pro Max con una batería de 11 000 mAh. Este dispositivo se convirtió en uno de los smartphones más resistentes de la historia de la marca. No obstante, se espera que el nuevo proyecto de 14 000 mAh mejore significativamente este resultado.

Digital Chat Station ya había predicho con exactitud las características de los smartphones Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro, así como que el modelo Realme GT 7 Pro tendría una pantalla Samsung. Por ello, es muy probable que la información sobre el smartphone de 14 000 mAh se confirme pronto. Por ahora, el nombre exacto del dispositivo y la fecha de lanzamiento no han sido revelados.