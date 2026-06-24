La versión global del Samsung Galaxy S26 FE aparece en Geekbench: resultados inferiores a lo esperado

El gigante tecnológico surcoreano Samsung está trabajando en su futuro smartphone Galaxy S26 FE. La versión destinada al mercado global ha aparecido en la base de datos de pruebas de rendimiento de Geekbench. Los resultados de las pruebas de este modelo, con el índice SM-S741B, están generando diversas discusiones entre los entusiastas de la tecnología, ya que los indicadores resultaron ser ligeramente inferiores a los pronósticos previos. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información de ixbt.com, el nuevo dispositivo Galaxy S26 FE está equipado con el chip Exynos 2500 (S5E9955) de Samsung. Durante el proceso de prueba, el smartphone funcionó con 8 GB de RAM y la capa One UI 9 basada en el sistema operativo Android 17. En las pruebas realizadas en la plataforma Geekbench 6.7.1, la versión global logró sumar 2104 puntos en modo single-core y 7148 puntos en modo multi-core.

Diferencias regionales y análisis de rendimiento

Lo curioso es que la variante destinada al mercado interno de Corea del Sur registró resultados más altos. Según los datos, la versión coreana obtuvo 2255 puntos en la prueba single-core y 7450 puntos en modo multi-core. Esto indica que la potencia de los smartphones que salgan al mercado global podría estar ligeramente limitada.

Además, en las primeras pruebas realizadas en abril de este año, este chip mostró resultados aún más altos: 2426 y 8004 puntos, respectivamente. Según los expertos, la caída actual podría deberse a que el software aún no está totalmente optimizado o a que las frecuencias se redujeron para aumentar la eficiencia energética.

En el mercado de smartphones, la serie Samsung Fan Edition (FE) siempre se ha destacado por su precio asequible y características cercanas a los flagships. Se espera que la versión global del modelo Galaxy S26 FE también llegue a nuestra región. Sin embargo, aunque la potencia del chip Exynos 2500 sea suficiente para tareas diarias, su desempeño en juegos pesados y trabajos gráficos complejos sigue siendo una incógnita.

Hasta ahora, Samsung no ha revelado oficialmente las especificaciones técnicas exactas de este dispositivo. Se espera que la presentación oficial del modelo Galaxy S26 FE tenga lugar en la segunda mitad de 2026. Hasta entonces, es probable que la empresa perfeccione el software y mejore los indicadores de rendimiento.