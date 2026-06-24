El socio de Elon Musk, Valor Equity Partners, lanza un nuevo fondo de 2.500 millones de dólares

Valor Equity Partners, una de las firmas de inversión más prestigiosas de EE. UU., ha comenzado la recaudación de fondos para su próximo gran fondo, denominado Fund VII. Según informa Bloomberg, la empresa tiene como objetivo captar un capital de al menos 2.500 millones de dólares. Este paso evidencia que continúa la era de cambios significativos e inversiones estratégicas en el mundo tecnológico. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

El aspecto más notable del nuevo fondo es que una parte específica de los fondos ya está destinada a SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk. Valor Equity Partners y su fundador Antonio Gracias han sido durante años los socios y aliados más cercanos de Elon Musk. Actualmente, la firma de inversión posee aproximadamente el 4 % de las acciones de SpaceX.

Direcciones estratégicas e inversiones principales

Aunque la estrategia exacta del Fund VII no ha sido revelada por completo, la actividad pasada de la empresa ofrece una idea de sus planes futuros. Valor Equity Partners se especializa generalmente en apoyar a las empresas en sus etapas de expansión y crecimiento. No solo invierten en tecnologías espaciales, sino también en otros sectores críticos.

La empresa ha realizado inversiones masivas en Anduril, fabricante de tecnología militar, y en la popular plataforma social Reddit, que salió recientemente a bolsa. Proyectos como estos confirman el gran interés de Valor Equity Partners en modelos de negocio innovadores y de alta tecnología.

Cabe mencionar que la empresa cerró su Fund VI en 2024 con 2.350 millones de dólares. El hecho de que el nuevo fondo sea mayor que el anterior demuestra la alta confianza de los inversores en la firma. Valor Equity Partners considera que su misión principal es ayudar a las startups en fase de crecimiento operativo.

Para los entusiastas de la tecnología e inversores uzbekos, este tipo de noticias es fundamental para comprender el movimiento de capital en el mercado global. El financiamiento estable de gigantes como SpaceX intensifica la competencia en la industria espacial y abre camino a nuevos logros tecnológicos. La actividad de actores como Valor Equity Partners indica que el ritmo de crecimiento en el mercado de capital de riesgo se mantiene.