Nuevo servicio de Xiaomi: aumento de la capacidad de baterías usadas

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Nuevo servicio de Xiaomi: aumento de la capacidad de baterías usadas

La corporación Xiaomi ha anunciado la expansión de una iniciativa inesperada y útil para sus usuarios. La compañía está implementando un programa para no solo reemplazar las baterías antiguas de los smartphones fabricados anteriormente, sino también aumentar su capacidad. Este paso permite a los usuarios mejorar significativamente la autonomía de su smartphone actual sin tener que comprar un dispositivo nuevo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, este programa comenzará a aplicarse a partir del cuarto trimestre de 2026 para los últimos flagships de la marca: los modelos Xiaomi 14 y Xiaomi 14 Pro. La particularidad de este servicio es que en los centros técnicos se instalarán baterías modernas con una capacidad energética superior a la batería estándar instalada de fábrica.

Extensión de la vida útil de los smartphones

Actualmente, este servicio se está probando con éxito en el mercado chino para los smartphones de la serie Xiaomi 13. Los especialistas de la compañía señalan que, en la mayoría de los casos, los usuarios se ven obligados a cambiar a un modelo nuevo no por una disminución del rendimiento o la calidad de la cámara, sino precisamente debido a la degradación de la batería (pérdida de carga).

El nuevo programa resuelve este problema de manera efectiva. Aunque aún no se ha revelado cuánta capacidad tendrán las nuevas baterías para el Xiaomi 14 y el Xiaomi 14 Pro, es evidente que esta tecnología ralentizará el proceso de obsolescencia del dispositivo. Esto, a su vez, es beneficioso desde el punto de vista ecológico, ayudando a reducir la cantidad de residuos electrónicos.

Además, Xiaomi planea continuar realizando promociones de servicio especiales cada mes. En el marco de estas promociones, los propietarios de ciertos modelos podrán actualizar la batería de sus smartphones a precios preferenciales y reducidos. Este tipo de enfoque se considera un movimiento estratégico destinado a aumentar la lealtad a la marca.

Perspectivas en el mercado global

Por ahora, este programa solo está vigente en territorio chino. La compañía no ha proporcionado información oficial sobre cuándo implementará el servicio en otros países, incluidos mercados como Uzbekistán, donde los productos Xiaomi son muy populares. Sin embargo, los expertos tecnológicos esperan que, si la experiencia es exitosa, esta práctica se aplique a escala global.

La implementación de un servicio así sería muy pertinente para los usuarios uzbekos. Debido a que en nuestro país la marca Xiaomi ocupa los primeros lugares por su relación calidad-precio. La posibilidad de cambiar la batería por una más potente en un servicio oficial también ayudaría a mantener el valor de los dispositivos en el mercado de segunda mano.

En conclusión, con este paso, Xiaomi se opone al principio tradicional de la industria de los smartphones de «comprar uno nuevo cada año». La compañía ofrece a sus clientes la posibilidad de utilizar sus dispositivos durante más tiempo y de manera más eficiente a través de un servicio técnico de calidad.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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