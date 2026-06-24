La ingravidez altera la conciencia humana: similitudes con el efecto psicodélico

·32·Tecnología
La ingravidez altera la conciencia humana: similitudes con el efecto psicodélico

Se ha determinado que los vuelos espaciales afectan no solo la salud física, sino también profundamente la psique humana y los mecanismos de funcionamiento de la conciencia. Un nuevo estudio realizado por científicos del Birkbeck College de la Universidad de Londres muestra que el estado de ingravidez puede alterar los procesos de percepción cerebral, provocando estados similares a los efectos de las sustancias psicodélicas. Esto lo informa Ixbt.com.

Las investigadoras Annahita Nezami y Elisa Raffaella Ferre, tras analizar datos de medicina espacial, psicología y neurología, subrayan que la gravedad terrestre es el punto de apoyo fundamental en la formación de la conciencia humana. Desde el nacimiento, los órganos del equilibrio, la visión y el sistema de propiocepción forman nuestra visión del mundo basándose en la fuerza de atracción. En el espacio, la pérdida de este soporte fundamental provoca una «crisis sistémica» inesperada para el cerebro.

Cambios cognitivos cerebrales y el «Overview Effect»

En ingravidez, las señales del oído interno dejan de coincidir con las expectativas formadas durante la evolución. Como resultado, surge un conflicto entre la visión y los órganos del equilibrio, obligando al cerebro a reestructurar completamente su funcionamiento. Según ixbt.com, los astronautas a menudo experimentan pérdida de orientación espacial, trastornos del sueño, cambios de humor e incluso despersonalización: una sensación de desconexión de uno mismo.

Al mismo tiempo, muchos astronautas registran cambios psicológicos positivos. Observar nuestro planeta desde la órbita terrestre provoca el fenómeno llamado «Overview Effect» (efecto de perspectiva). En este estado, el ser humano siente una profunda unidad con toda la humanidad, sus valores vitales cambian y experimenta una intensa emoción. Según los científicos, este estado es el resultado de la relajación del sistema de percepción cerebral debido precisamente a la ausencia de gravedad.

Los datos de la resonancia magnética (IRM) y la electroencefalografía confirman esta hipótesis. Tras misiones de larga duración, se detectaron cambios en la distribución de la materia gris y en las conexiones entre diversas áreas cerebrales de los astronautas. Se producen procesos de reestructuración significativos, especialmente en las redes neuronales responsables de la autoconciencia y la comunicación interna.

Relación con los psicodélicos

Los autores del estudio encontraron una similitud interesante entre estos cambios espaciales y los efectos de sustancias como la psilocibina o el LSD. Aunque los mecanismos de acción son diferentes —los psicodélicos actúan sobre los receptores de serotonina, mientras que la ingravidez es un factor ambiental externo— en ambos casos, los modelos de percepción más estables del cerebro se debilitan y aumenta la interconectividad entre diversas áreas.

Según las conclusiones de los científicos, los vuelos espaciales pueden servir como un «laboratorio natural» para estudiar la naturaleza de la conciencia humana. Estas investigaciones son fundamentales no solo para los astronautas que planean colonizar la Luna y Marte, sino también para comprender cómo el ser humano percibe a sí mismo y su entorno.

EspacioCerebroInvestigaciónIngravidezNeurología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los robots desplazan a los trabajadores en las plantas de General Motors: la UAW está preocupadaLos robots desplazan a los trabajadores en las plantas de General Motors: la UAW está preocupadaHoy, 20:57OpenAI presenta su primer processeur: Jalapeño creado en colaboración con BroadcomOpenAI presenta su primer processeur: Jalapeño creado en colaboración con BroadcomHoy, 20:51Revolución en la logística: Samsara presenta una etiqueta inteligente para frenar el robo de cargaRevolución en la logística: Samsara presenta una etiqueta inteligente para frenar el robo de cargaHoy, 20:28Zoox, propiedad de Amazon, actualiza su robotaxi autónomoZoox, propiedad de Amazon, actualiza su robotaxi autónomoHoy, 20:26La planta rusa Avtotor lanza un nuevo lote de coches eléctricos Amberavto A5La planta rusa Avtotor lanza un nuevo lote de coches eléctricos Amberavto A5Hoy, 19:52Una solución radical contra la adicción al smartphone: ¿cómo funciona el gadget Brick?Una solución radical contra la adicción al smartphone: ¿cómo funciona el gadget Brick?Hoy, 19:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez