La ingravidez altera la conciencia humana: similitudes con el efecto psicodélico

Se ha determinado que los vuelos espaciales afectan no solo la salud física, sino también profundamente la psique humana y los mecanismos de funcionamiento de la conciencia. Un nuevo estudio realizado por científicos del Birkbeck College de la Universidad de Londres muestra que el estado de ingravidez puede alterar los procesos de percepción cerebral, provocando estados similares a los efectos de las sustancias psicodélicas. Esto lo informa Ixbt.com.

Las investigadoras Annahita Nezami y Elisa Raffaella Ferre, tras analizar datos de medicina espacial, psicología y neurología, subrayan que la gravedad terrestre es el punto de apoyo fundamental en la formación de la conciencia humana. Desde el nacimiento, los órganos del equilibrio, la visión y el sistema de propiocepción forman nuestra visión del mundo basándose en la fuerza de atracción. En el espacio, la pérdida de este soporte fundamental provoca una «crisis sistémica» inesperada para el cerebro.

Cambios cognitivos cerebrales y el «Overview Effect»

En ingravidez, las señales del oído interno dejan de coincidir con las expectativas formadas durante la evolución. Como resultado, surge un conflicto entre la visión y los órganos del equilibrio, obligando al cerebro a reestructurar completamente su funcionamiento. Según ixbt.com, los astronautas a menudo experimentan pérdida de orientación espacial, trastornos del sueño, cambios de humor e incluso despersonalización: una sensación de desconexión de uno mismo.

Al mismo tiempo, muchos astronautas registran cambios psicológicos positivos. Observar nuestro planeta desde la órbita terrestre provoca el fenómeno llamado «Overview Effect» (efecto de perspectiva). En este estado, el ser humano siente una profunda unidad con toda la humanidad, sus valores vitales cambian y experimenta una intensa emoción. Según los científicos, este estado es el resultado de la relajación del sistema de percepción cerebral debido precisamente a la ausencia de gravedad.

Los datos de la resonancia magnética (IRM) y la electroencefalografía confirman esta hipótesis. Tras misiones de larga duración, se detectaron cambios en la distribución de la materia gris y en las conexiones entre diversas áreas cerebrales de los astronautas. Se producen procesos de reestructuración significativos, especialmente en las redes neuronales responsables de la autoconciencia y la comunicación interna.

Relación con los psicodélicos

Los autores del estudio encontraron una similitud interesante entre estos cambios espaciales y los efectos de sustancias como la psilocibina o el LSD. Aunque los mecanismos de acción son diferentes —los psicodélicos actúan sobre los receptores de serotonina, mientras que la ingravidez es un factor ambiental externo— en ambos casos, los modelos de percepción más estables del cerebro se debilitan y aumenta la interconectividad entre diversas áreas.

Según las conclusiones de los científicos, los vuelos espaciales pueden servir como un «laboratorio natural» para estudiar la naturaleza de la conciencia humana. Estas investigaciones son fundamentales no solo para los astronautas que planean colonizar la Luna y Marte, sino también para comprender cómo el ser humano percibe a sí mismo y su entorno.