Los robots desplazan a los trabajadores en las plantas de General Motors: la UAW está preocupada

El gigante estadounidense General Motors (GM) ha intensificado la automatización de la producción en su planta insignia Factory Zero en Detroit. La noticia de que la compañía ha instalado cerca de 50 nuevos manipuladores robotizados en las líneas de montaje ha provocado una fuerte resistencia por parte del sindicato United Auto Workers (UAW). Este proceso ocurre en un contexto de pérdida de empleo para miles de trabajadores. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según Crain's Detroit Business, se han instalado robots modernos de la empresa FANUC para realizar las operaciones de ensamblaje. Al mismo tiempo, más de 1.300 empleados están quedando desempleados debido a recortes temporales o permanentes. Los representantes de la UAW señalan que los despidos, inicialmente anunciados como temporales, están adquiriendo un carácter indefinido, lo que genera graves tensiones sociales en el mercado laboral.

Se acerca la era de las «fábricas oscuras»

El concepto de «dark factories» (fábricas oscuras) o «lights-out manufacturing» es cada vez más popular en la industria. Se trata de un modelo de producción en el que los procesos están totalmente automatizados, por lo que casi no se requiere intervención humana, eliminando incluso la necesidad de sistemas de iluminación. Este enfoque tecnológico se está desarrollando ampliamente en los países asiáticos, especialmente en China.

Según la información, empresas como Jetour, Zeekr y Xiaomi ya han puesto en marcha fábricas de alta tecnología que operan con recursos humanos mínimos mediante el uso de cientos de robots. La empresa japonesa FANUC es considerada pionera en el uso de sistemas donde la intervención humana es nula para fabricar sus propios robots.

En la industria automotriz de EE. UU., esta tendencia no se limita solo a GM. Ford Motor Company y Stellantis NV también están acelerando la robotización de sus líneas de montaje para reducir costos y aumentar la productividad. Además, Hyundai Motor Company planea implementar robots humanoides desarrollados por Boston Dynamics en sus plantas de vehículos eléctricos en EE. UU. para 2028.

Conflicto entre el progreso y la protección social

Los sindicatos no están en contra del progreso tecnológico, pero consideran que este proceso debería servir para mejorar la seguridad de los trabajadores y reducir la jornada laboral. En la práctica, se critica que la robotización se esté convirtiendo únicamente en una herramienta para aumentar los beneficios de la empresa y ahorrar mano de obra. Los líderes de la UAW instan a la dirección de General Motors a reincorporar a los empleados despedidos en lugar de comprar nuevos robots.

Los expertos advierten que la automatización total conlleva riesgos específicos:

Vulnerabilidad ante fallos sistémicos y ciberataques;

Pérdida del control humano sobre los procesos de producción;

Aumento del desempleo masivo y de la desigualdad social;

Falta de flexibilidad de los robots para resolver problemas complejos.

No obstante, para mantener la competitividad en la carrera global de los vehículos eléctricos, los gigantes automotrices ven la robotización como el único camino. La optimización de costos tiene una importancia estratégica para GM y sus competidores, pero encontrar el equilibrio entre el factor humano y el progreso tecnológico sigue siendo el mayor desafío.