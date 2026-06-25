Las pruebas del avión ruso modernizado SJ-100 entran en su fase final

El programa de pruebas del avión de pasajeros SJ-100, uno de los proyectos más importantes de la industria aeronáutica rusa, ensamblado completamente con componentes locales, ha entrado en su fase final. Se espera que los procesos de certificación de esta aeronave concluyan en el otoño de este año. Así lo informó Kirill Kuznetsov, diseñador jefe del programa SJ-100 en la empresa Yakovlev. Ixbt.com informa al respecto.

Según la agencia TASS, la puesta en servicio completa del avión y la tramitación de todos los documentos necesarios avanzan según el calendario establecido. Los expertos destacan que, para el otoño de 2026, se planea que la aeronave supere todas las inspecciones técnicas y pruebas para obtener el certificado de aeronavegabilidad. Este es un gran paso en la estrategia de sustitución de importaciones para la aviación civil rusa.

Volumen de pruebas y estado técnico

Hasta la fecha, el programa de pruebas de vuelo del SJ-100 se ha completado en aproximadamente un 80 %. Se han realizado cerca de 400 vuelos en el marco del proyecto, de los cuales 200 son pruebas complejas directamente relacionadas con el proceso de certificación. Estos indicadores son cruciales para verificar la fiabilidad técnica del avión y su cumplimiento con los estándares internacionales de seguridad.

Recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin inspeccionó estos aviones de nueva generación durante una visita al Instituto de Investigación de Vuelo M.M. Gromov en Zhukovsky. Durante la presentación, se proporcionó información sobre proyectos prometedores como el Il-114-300 y el MS-21 junto al SJ-100. Se espera que estos modelos sean la base para la modernización de la flota aérea rusa.

Importancia para la aviación regional

El éxito del proyecto SJ-100 podría ser de interés no solo para Rusia, sino también para el mercado aeronáutico de Asia Central, incluido Uzbekistán. Diseñados para vuelos regionales, estos aviones se distinguen por sus bajos costes operativos y su adaptación a distancias cortas. Si el avión supera todas las pruebas con éxito, podrían abrirse nuevas oportunidades para ampliar las conexiones aéreas con los países vecinos en el futuro.

Según el diseñador jefe del proyecto, Kirill Kuznetsov, todos los sistemas del avión, incluidos los motores y la aviónica, han sido creados por fabricantes locales. Esto sirve para garantizar la estabilidad de la industria aeronáutica ante las sanciones externas. Actualmente, los ingenieros y el equipo de pilotos trabajan para finalizar el 20 % restante de las pruebas.

Cabe recordar que el SJ-100 es una versión mejorada del modelo Sukhoi Superjet 100, libre de componentes extranjeros. Sus vuelos exitosos serán un indicador importante de la independencia tecnológica de la industria aeronáutica rusa.