La industria aeronáutica rusa ha anunciado la fecha de certificación de uno de sus proyectos más importantes: el avión de corto alcance SJ-100 (Superjet), ensamblado enteramente con componentes locales. Según Anton Alikhanov, Ministro de Industria y Comercio de Rusia, se espera que el avión actualizado obtenga todos los permisos necesarios en el primer trimestre de 2027. Este proyecto se considera un paso estratégico para reducir la dependencia de la aviación civil rusa de las tecnologías extranjeras. Así lo informa Ixbt.com.

Actualmente, los procesos de prueba del avión han entrado en una fase intensiva. El ministro destacó que el avión ha completado con éxito más del 80 % de su programa de vuelo establecido. Los expertos planean finalizar completamente las pruebas de vuelo para finales de este año, lo que indica que la parte técnica del proyecto está casi lista.

Pruebas técnicas y proceso de certificación

Una vez finalizado el programa de vuelo, todos los datos técnicos y documentos recopilados se presentarán a la agencia de aviación rusa (Rosaviatsiya). Anteriormente, Kirill Kuznetsov, diseñador jefe del programa SJ-100 de la compañía Yakovlev, también había confirmado estos plazos. Se espera que el proceso de certificación sea complejo, ya que casi todos los sistemas del avión han sido rediseñados o sustituidos por alternativas locales.

El avión SJ-100 está diseñado para 100 pasajeros y pertenece a la clase de aviones de fuselaje estrecho. Su característica principal es que está equipado con motores PD-8 fabricados en Rusia y sistemas de aviónica locales modernos. Las versiones anteriores del Superjet 100 utilizaban ampliamente motores extranjeros, creados especialmente en cooperación con Francia, y electrónica occidental.

Perspectivas de entrega a aerolíneas

En la planta de Komsomolsk-na-Amure continúan actualmente los trabajos de ensamblaje de varios aviones SJ-100. Tras obtener la certificación, estos aviones comenzarán a entregarse inmediatamente a las aerolíneas locales. Esto es de gran importancia para modernizar la flota aérea en las rutas internas de Rusia y garantizar la seguridad de los vuelos bajo condiciones de sanciones internacionales.

Según expertos en aviación regional, aviones como el SJ-100 podrían ser interesantes también para los países de Asia Central, incluido Uzbekistán. Los aviones económicos diseñados para distancias cortas ayudarían a desarrollar el turismo interno y las comunicaciones interregionales. Sin embargo, se espera que las cuestiones de exportación se consideren solo después de satisfacer las necesidades internas de Rusia.

Según datos de Ixbt.com, el retraso del proyecto se debe a complejidades tecnológicas y a la necesidad de rediseñar todos los sistemas. No obstante, 2027 ha sido fijado como la meta final del proyecto, y es evidente que será una prueba decisiva para la industria aeronáutica rusa.