El gigante tecnológico surcoreano Samsung se prepara para presentar su próximo reloj inteligente de gama alta: el Galaxy Watch Ultra 2. Han aparecido en la red renders de alta calidad del nuevo dispositivo. Estas filtraciones confirman no solo el aspecto del reloj, sino también varias de sus características técnicas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, las imágenes del nuevo dispositivo fueron publicadas por el famoso insider Evan Blass (Evleaks). Cabe destacar que Blass había anunciado previamente el cese de sus actividades como insider, pero la información sobre el nuevo buque insignia de Samsung lo hizo regresar. Según los renders, el Galaxy Watch Ultra 2 mantiene su caja cuadrada con esquinas redondeadas, pero en el diseño también se aprecian elementos característicos de la serie Galaxy Watch Classic.

Cambios en el diseño y nuevos botones

Uno de los mayores cambios en el nuevo modelo es la aparición de una escala numérica del 1 al 12 alrededor de la pantalla AMOLED circular. Esto podría indicar el regreso del mecanismo de bisel giratorio que muchos usuarios extrañaban. Aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente, los elementos de diseño apuntan a ello.

Además, en el lado derecho de la caja del reloj hay tres botones físicos, uno de los cuales es el Quick Button de color naranja brillante. Este botón permite al usuario iniciar rápidamente diversas funciones. Según las inscripciones en la parte posterior del dispositivo, el reloj contará con una caja de 47 mm, cristal de protección de zafiro, módulo de comunicación LTE, GPS y un sistema de resistencia al agua de 10 ATM.

Potencia técnica y fecha de presentación

Según la información preliminar, el Galaxy Watch Ultra 2 funcionará con la nueva generación de la plataforma Qualcomm Snapdragon Wear Elite. Esto aumentará significativamente la eficiencia energética y la velocidad del dispositivo. También se espera que el reloj esté equipado con una batería extendida de 800 mAh, lo que garantizará un funcionamiento prolongado sin necesidad de carga.

Se espera que Samsung presente sus nuevos productos en un evento que tendrá lugar en Londres el 22 de julio. Además del Galaxy Watch Ultra 2, está previsto que se presenten los siguientes dispositivos:

Relojes inteligentes de la serie Galaxy Watch 9;

Smartphones plegables Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Fold 8 Ultra;

Smartphone Galaxy Z Flip 8.

Como nota informativa, cabe destacar que Evan Blass es una fuente fiable que ha publicado información precisa sobre muchos dispositivos, como el Sony Xperia 5 II, el Galaxy Note20 y el Xiaomi 12, antes de su presentación oficial. Se espera que estos dispositivos aparezcan en el mercado de Uzbekistán poco después del inicio de las ventas oficiales.