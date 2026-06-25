Google pierde a sus mejores expertos en inteligencia artificial

El gigante tecnológico Google está perdiendo a sus científicos e investigadores más prestigiosos frente a empresas competidoras en la carrera de la AI. Según los últimos datos, especialistas que trabajaban en los desarrollos más avanzados de la compañía se están trasladando sucesivamente a startups como OpenAI y Anthropic. Esta situación podría afectar seriamente el potencial de innovación futuro del gigante de las búsquedas. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Según informa Bloomberg, Jonas Adler y Alexander Pritzel, investigadores líderes que desempeñaron un papel crucial en la creación del modelo Gemini de Google, han dejado el equipo. Decidieron continuar su carrera en Anthropic, una empresa centrada en la seguridad y el desarrollo de la AI. Se espera que este intercambio de talento cambie el equilibrio de poder en el sector.

Inestabilidad de personal y premios Nobel

Una de las pérdidas más dolorosas para Google fue la salida del legendario investigador Noam Shazeer, quien trabajaba en la empresa desde el año 2000. Curiosamente, Google adquirió recientemente la startup Character.AI, fundada por Shazeer, por 2.700 millones de dólares para intentar recuperarlo. Sin embargo, poco después, Shazeer anunció que se uniría al equipo del principal competidor, OpenAI.

Otro golpe inesperado fue la renuncia de John Jumper, director de Google DeepMind. Cabe destacar que Jumper fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 2024 por sus trabajos en el sistema AlphaFold, que predice las estructuras de las proteínas. Él también anunció que continuará su carrera en Anthropic. La salida de expertos de este nivel plantea interrogantes sobre el ambiente interno y las direcciones estratégicas de Google.

Una nueva etapa de competencia

Según los expertos, empresas como OpenAI y Anthropic se están preparando actualmente para salir a bolsa (IPO). Esto sirve como una herramienta poderosa para atraer a los ingenieros y científicos más talentosos. Convertirse en accionista de startups de rápido crecimiento puede resultar financieramente más atractivo que permanecer en un gigante estable como Google.

Estos procesos también son significativos para los usuarios y desarrolladores locales en Uzbekistán. La competencia entre Gemini y ChatGPT influye directamente en la calidad de las herramientas de AI en idioma uzbeko. El paso de personal clave a los competidores podría ralentizar el ritmo de desarrollo de los productos de Google y ampliar aún más las capacidades de OpenAI y Anthropic.

Hasta ahora, la dirección de Google ha evitado dar declaraciones oficiales sobre estas salidas. Sin embargo, es evidente que la guerra de talentos en el mundo tecnológico ha entrado en una nueva fase. La compañía tendrá que desarrollar nuevas estrategias para retener su propiedad intelectual y a sus mentes más brillantes.