Acemagic M1A Pro Tank Centre: mini-PC con NVIDIA RTX 5060 en un chasis compacto

La tendencia de combinar compacidad y alto rendimiento en el mercado de la tecnología informática alcanza una nueva etapa. Acemagic ha presentado su modelo actualizado M1A Pro Tank Centre. La característica principal de este dispositivo es que, a pesar de tener un chasis pequeño, está equipado con una tarjeta gráfica de escritorio NVIDIA GeForce RTX 5060. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, el nuevo mini-PC está destinado no solo a los gamers, sino también a satisfacer las necesidades de diseñadores gráficos profesionales y editores de vídeo. El dispositivo incorpora un procesador móvil Intel Core i9-13900HK, que forma un tándem potente junto con el sistema gráfico. Estas especificaciones convierten al mini-PC en un competidor digno de las computadoras de escritorio completas.

Sistema de refrigeración y capacidades técnicas

El fabricante ha prestado especial atención para evitar el sobrecalentamiento de los componentes potentes en un chasis pequeño. El modelo M1A Pro Tank Centre está equipado con un sistema de refrigeración reforzado que consta de 7 tubos de calor y tres ventiladores de alta velocidad. Teniendo en cuenta que el CPU consume hasta 45 W y la GPU hasta 145 W, este sistema de refrigeración es fundamental para un funcionamiento estable.

En cuanto a la memoria y el almacenamiento de datos, el dispositivo también ofrece amplias posibilidades. Los usuarios pueden utilizar dos ranuras del estándar DDR5-5200 SO-DIMM y dos ranuras de disco en formato M.2 PCIe Gen4. Además, se admiten los estándares de comunicación inalámbrica modernos: Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Interfaces y política de precios

En cuanto al número y variedad de puertos, este mini-PC no se queda atrás frente a las torres tradicionales. El panel del dispositivo cuenta con las siguientes interfaces:

puerto USB-C con una velocidad de 40 Gbit/s;

varios conectores USB-A;

salidas de vídeo HDMI y DisplayPort;

interfaz de red de 2,5 Gbit/s.

En cuanto a los precios, en el mercado chino, la versión sin componentes (sin RAM ni SSD) se ha fijado en aproximadamente 1150 dólares (7999 yuanes). La configuración completa equipada con 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB se valora en unos 1750 dólares (11 999 yuanes).

Para los usuarios, estos dispositivos pueden ser una solución interesante, especialmente para los profesionales que desean ahorrar espacio en su lugar de trabajo pero no quieren renunciar a la potencia de la serie NVIDIA RTX. Por el momento, no se ha proporcionado información precisa sobre las fechas de lanzamiento en el mercado global.