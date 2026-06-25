Yandex presenta un nuevo asistente de AI para médicos

El equipo de Yandex ha comenzado a probar un nuevo asistente de inteligencia artificial (AI) destinado a simplificar el funcionamiento de los centros médicos. Esta tecnología permite a los médicos liberarse del papeleo diario tedioso y costoso en tiempo, permitiéndoles centrarse en el paciente durante el proceso de consulta. Se espera que este proyecto lleve la transformación digital del sector médico a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La función principal del sistema es analizar la comunicación entre el médico y el paciente en tiempo real para completar automáticamente el acta de consulta (protocolo). La AI extrae los síntomas, la anamnesis, el diagnóstico y las recomendaciones del discurso. Los datos se introducen de forma anonimizada en el borrador del documento, y el médico solo debe revisar y confirmar el texto final.

Eficiencia laboral y análisis rápido

Los desarrolladores señalan que este asistente ayuda a reducir hasta en un 40 % el tiempo dedicado a la gestión de documentos. El protocolo final se genera en solo 35 segundos y se afirma que el nivel de precisión de los datos es superior al 90 %. Esto permite a los médicos dedicar más tiempo a cada paciente y reducir el agotamiento durante la jornada laboral.

La nueva plataforma no se limita a convertir el habla en texto, sino que incluye dos módulos importantes adicionales:

Búsqueda inteligente en la base de conocimientos médicos: encuentra documentos normativos, publicaciones científicas y recomendaciones clínicas en segundos, comparando esquemas de tratamiento.

Análisis de la historia clínica electrónica del paciente: ayuda a revisar rápidamente el historial de la enfermedad y a monitorear la dinámica de los indicadores.

Según ixbt.com, la nueva tecnología fue probada inicialmente por neurólogos, neumólogos, terapeutas y pediatras. El sistema tiene una estructura modular y puede implementarse mediante tecnologías en la nube o directamente en los servidores de la clínica (on-premises) para garantizar la seguridad de los datos.

Base tecnológica y seguridad

El proyecto se basa en desarrollos avanzados de la plataforma Yandex AI Studio. Específicamente, se utilizó Yandex SpeechKit para el reconocimiento de voz, el modelo de lenguaje extenso YandexGPT para analizar el texto y extraer el contenido, y Yandex Search API para la búsqueda de datos. Estas soluciones también son relevantes para el sistema de salud de Uzbekistán y podrían desempeñar un papel importante en la reducción de las colas y la mejora de la calidad del servicio en las clínicas locales.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase piloto y el costo de su implementación se calcula de forma individual para cada institución médica. Según los expertos, la integración de la AI en la medicina no solo aligera el trabajo de los médicos, sino que también ayuda a prevenir errores relacionados con el factor humano.