Cambia la visión de la geología de Marte: descubren un vasto sistema magmático en el planeta rojo

Científicos de la Universidad de Oxford han realizado un nuevo descubrimiento que pone en duda las visiones científicas de larga data sobre el pasado del planeta Marte. Según los resultados del estudio publicado en la revista Nature Astronomy, se identificaron inmensos sistemas magmáticos, similares a los de la Tierra, en las profundidades del planeta rojo. Este hallazgo fue una sorpresa para los expertos que consideraban a Marte como un planeta geológicamente mucho más simple y «muerto». Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Durante mucho tiempo, Marte fue clasificado entre los planetas de «corteza estancada». A diferencia de la Tierra, la litosfera de Marte no está dividida en placas tectónicas móviles. En la Tierra, son precisamente los procesos tectónicos los que aseguran el ciclo de las rocas, la actividad volcánica y la formación de los continentes. Por ello, los científicos suponían que la estructura interna de Marte era mucho más simple, pero nuevos análisis rechazan esta teoría.

Los investigadores basaron sus conclusiones en los datos recopilados por la misión InSight de la NASA. Este dispositivo utilizó un sismómetro ultrasensible que registra los sismos de Marte y los impactos de meteoritos. La atención de los científicos se centró en una capa misteriosa situada a unos 24 kilómetros de profundidad, cuyo origen era hasta ahora desconocido.

Complejidad geológica inesperada

Mediante modelado termodinámico y análisis estadísticos, los científicos compararon la composición de las rocas marcianas con la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. Resultó que bajo este límite se encuentran rocas ricas en hierro y magnesio, mientras que arriba se sitúan rocas más ligeras con un alto contenido de silicio. Tal estratificación solo puede originarse como resultado de procesos magmáticos complejos y prolongados.

Según los autores, esta estructura se formó debido al enfriamiento de inmensos reservorios de magma subterráneos. Al enfriarse el magma, los minerales pesados descendieron y los fundidos más ligeros ascendieron. Procesos similares ocurren en la Tierra en grandes sistemas magmáticos y juegan un papel crucial en la formación de la corteza continental. Esto indica que la evolución geológica de Marte fue más cercana a la de la Tierra de lo que pensábamos.

Los investigadores suponen que esta capa podría extenderse cientos, e incluso miles de kilómetros bajo el hemisferio norte de Marte. Si esta información se confirma, no se trataría de focos volcánicos aislados, sino de todo un sistema magmático a gran escala. Este descubrimiento demuestra que procesos geológicos complejos pueden desarrollarse incluso en planetas sin movimiento de placas tectónicas.

Nuevas posibilidades para la vida

Esta noticia tiene una gran importancia no solo para la geología, sino también para la astrobiología. La tectónica de tipo terrestre podría no ser la única condición necesaria para crear el entorno requerido para la aparición de la vida. Si en planetas como Marte también ocurrieron procesos internos complejos, el número de planetas con condiciones favorables para la vida en el universo podría ser mucho mayor de lo que imaginamos.

Según ixbt.com, este estudio insta a reconsiderar no solo el pasado de Marte, sino también su estado actual. Aunque hoy la superficie de Marte parezca fría y sin vida, tales estructuras en sus profundidades ayudan a comprender cómo se produjeron los intercambios de calor y elementos químicos a lo largo de la historia del planeta.